Deux ours noirs imitent des lutteurs sur un trampoline

Prise dimanche dernier par Rose Waldron, la vidéo montre deux jeunes ours faisant leurs meilleures imitations de lutteurs en cage sur un trampoline de jardin.

Ces bêtes sauvages visitent régulièrement le jardin familial, situé près d’un lac, dans les environs de la rivière Coquitlam, raconte Doug Waldron, le mari de Rose : C’est leur point de baignade et leur trou de pêche. C’est leur territoire, ils vont et viennent quand ils veulent, ils ne dérangent personne.

Vidéo des deux ours qui font de la lutte sur un trampoline.

Ces visites sont tellement régulières ce printemps que Doug Waldron laisse son portail ouvert pour éviter que les ours ne sautent par-dessus la barrière.

On est assis autour d’une table de piquenique, on prend un café en après-midi, et une mère et ses petits vont venir dans le jardin. Ils réalisent qu’on est ici et ils vont juste se retourner et partir , raconte-t-il.

Ne pas les approcher ni les nourrir

Des rencontres entre humains et ours sont à prévoir les prochaines semaines, car ces animaux sortent de leur hibernation et cherchent de la nourriture, explique WildSafeBC, un groupe de protection de la faune.

Quiconque croise un de ces animaux autour de chez lui doit garder ses distances , affirme Vanessa Isnardy, la gestionnaire des programmes de WildSafeBC. Si vous voulez les prendre en photos par exemple, faites-le de sorte qu’ils ne s'aperçoivent pas de votre présence.

Il est aussi important que les ours ne mangent pas de nourriture humaine.

« On ne veut pas que les ours deviennent trop à l’aise, ou trop habitués aux gens, parce que ça aboutit à des problèmes » — Une citation de Vanessa Isnardy, gestionnaire des programmes, WildSafeBC

Les ours sont omnivores, dit-elle. Ils vont manger une grande variété de choses pour pouvoir en tirer des calories. Si vous avez des restes de spaghettis pourris dans votre poubelle, ils pourraient être attirés par cela.

Pour éviter qu’ils en fassent un festin, Vanessa Isnardy conseille de sécuriser ses poubelles, en les gardant dans un garage si possible. Elle recommande également à ceux qui ont des mangeoires à oiseaux de les garder en hauteur pour éviter que les ours s’y nourrissent, ou même de les enlever à cette période de l'année.

Vanessa Isnardy estime que ce sont des ours âgés de 1 an qui ont visité le jardin des Waldron.

Les ours ont tendance à vouloir éviter les gens et les activités humaines, dit-elle. Mais quand de jeunes ours grandissent dans un environnement urbain, ils commencent à perdre cet instinct de prudence.

Pour Vanessa Isnardy, il est essentiel de tenir les ours loin des communautés et de les encourager à vivre dans des espaces naturels plus sécuritaires.

Avec les informations de Akshay Kulkarni