Un signe de la main popularisé par des Magogoises sauve une nouvelle vie

Une adolescente de 16 ans du Tennessee a utilisé ce signe silencieux à une station-service pour appeler à l'aide, au moment où son ex-copain, violent, lui proférait des menaces de mort.

Il ne s'agit pas de la première fois que le signe de la main permet à une femme de se sortir d'une situation dangereuse. En novembre dernier, une adolescente kidnappée aux États-Unis avait aussi pu être secourue après avoir fait le signe de la main.

C'est le compte TikTok des soeurs Marie-Emmanuelle Genesse et Florence Olivia Genesse, originaires de Magog, qui a popularisé le signe à travers le monde.

« Non seulement les gens l'utilise, mais en plus d'autres l'ont reconnu. Pour nous, c'est le plus beau cadeau de voir que des femmes peuvent se sortir de situations très dangereuses. »