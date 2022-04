Jeunesse, J’écoute a besoin de bénévoles pour tendre l’oreille

La demande pour une écoute attentive ou du soutien au bout du fil a plus que doublé au cours des deux dernières années, rapporte l’organisme.

En 2019, Jeunesse, J’écoute avait enregistré 1,9 million d’interactions et en 2021, ce chiffre a grimpé à 4,6 millions. Les demandes par textos ont d’ailleurs de plus en plus la cote.

L’organisme compte présentement sur l’aide de 1600 bénévoles et en recherche 400 supplémentaires afin de s’adapter.

Hausse des demandes liées à l’anxiété à Ottawa

Depuis le 1er mars 2020, les bénévoles à Ottawa ont constaté une augmentation des demandes liées notamment à l’anxiété. L’organisme rapporte d’ailleurs que 35 % des textos reçus traitaient de problèmes liés au stress et l’anxiété.

Jeunesse, J’écoute indique également que 31 % des textos reçus traitaient de problèmes relationnels, 26 % d’entre eux de problèmes liés à la dépression et 17 % d’isolement.

Enfin, 19 % des textos reçus par les bénévoles dans la capitale fédérale abordaient le suicide.

Selon Sarah Benkiran, directrice des opérations cliniques responsable du service textos de Jeunesse, J’écoute, ces maux dont souffrent les jeunes ont certainement pu être amplifiés en raison des mesures imposées durant la pandémie.

Sarah Benkiran, directrice des opérations cliniques responsable du service textos de Jeunesse, J’écoute. Photo : Radio-Canada

Les jeunes vivent beaucoup d'incertitudes en ce moment. On ne sait pas ce que l’avenir, dans les prochains mois, dans les prochains jours, va nous apporter. Est-ce que je vais retourner à l’école en septembre ? Est-ce que je vais pouvoir voir mes amis cet été ? On voit que ça pèse lourd sur leur esprit, sur leur humeur , constate-t-elle.

Depuis le 1er mars 2020, Jeunesse, J'écoute a traité 17 538 interactions par messages texte avec des utilisateurs du service d'Ottawa et 10 214 demandes d'appels.

L’importance de prendre une pause

Selon la Dre Gail Beck, pédopsychiatre, même si on arrive un jour à maîtriser les aspects physiques du virus de la COVID-19, il y aura une autre vague, celle des problèmes de santé mentale, et elle commence en ce moment même, dit-elle.

Le stress que les jeunes peuvent ressentir, explique-t-elle, est un stress résiduel, c'est-à-dire qu’ils ont dû faire preuve de beaucoup de résilience. Pour s’en remettre, ajoute la pédopsychiatre, ça prend une pause qu’ils n’ont pas encore eue.

On peut faire preuve de résilience pendant un certain temps, mais si le stress perdure, tôt ou tard, il faut prendre une pause. Certains bénévoles de Jeunesse, J’écoute ont peut-être même vécu du surmenage, tout comme des travailleurs du secteur de la santé , dit-elle.

Avec les informations de CBC News