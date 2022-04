Immobilier : des prix à la hausse et une offre à la baisse en Estrie

C'est le défi auquel Catherine Tremblay et Jérôme Ouellet ont été confrontés au moment où ils ont décidé de déménager dans une nouvelle propriété.

On voulait un espace un peu plus grand, une cour clôturée pour notre chien. Comme on pense fonder une famille prochainement, on voulait une plus grande maison , explique Catherine Tremblay.

Le désir de Catherine et Jérôme ressemble à celui de bien d'autres, mais rapidement, ils se sont rendus compte de la complexité de la démarche dans le contexte actuel.

« Le marché est en mode suprarapide. Tout doit se faire à l'intérieur d'une semaine ou presque. » — Une citation de Jérôme Ouellet, acheteur

Le couple a rapidement compris qu'il faut parfois faire une croix sur certaines étapes et oublier le temps de réflexion avant de déposer une offre. On n'a pas le temps de prendre notre souffle. On n'a presque pas le temps du penser. On visite le week-end et il faut tout de suite se faire une tête. Est-ce qu'on dépose une offre ou pas? A combien on la dépose? , souligne Catherine.

Dans le contexte, les conseils d'un courtier sont souvent bienvenus en raison de la rapidité des transactions.

La courtière Catherine Plamondon constate que les clients sont souvent dépassés. C'est la gestion de tout ce qui est visite, demandes. On fait ça souvent dans un court laps de temps, une semaine environ et la maison est déjà vendue , explique-t-elle.

Catherine Tremblay et Jérôme Ouellet ont finalement trouvé la perle rare après d'intenses recherches. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Pour accéder à une rare propriété, il faut écarter souvent l'idée d'une inspection, être préqualifié auprès de l'institution bancaire et être prêt à affronter les hausses des taux d'intérêt.

Maintenant, il y a beaucoup les lettres de présentation qui sont déposées en même temps que l'offre dans l'optique d'essayer de charmer , souligne la courtière.

C'est grâce à leur persévérance que Catherine et Jérôme ont finalement trouvé ce qu'ils voulaient dans le secteur Rock Forest près d'une nouvelle école.

Acheter plutôt que louer

Si les rares maisons coûtent de plus en plus cher, les appartements subissent aussi le même sort.

J'étais avec des parents du Saguenay qui venaient avec leur fille pour trouver une propriété. Souvent, ils réalisent que c'est plus cher de trouver un logement étant donné la hausse des logements moyens qui est de 1 000 $ et plus. Ils réalisent que c'est un meilleur investissement d'acheter , affirme Catherine Plamondon.

Un signe que la surenchère est bien installée à Sherbrooke qui vit au même moment une crise du logement.

D'après le reportage de Jean Arel