Plusieurs Acadiens sur le fil de départ du Marathon de Boston

Parmi eux, des Acadiens qui ont fait preuve d’endurance et de ténacité.

L’une de ces personnes, Louise Thibodeau, de Beresford dans le nord du Nouveau-Brunswick, en est à sa deuxième participation au Marathon de Boston, neuf ans après une première expérience inoubliable pour plusieurs raisons.

Un retour après le chaos

Elle était de l’épreuve en 2013, lorsque deux bombes ont explosé près du fil d’arrivée, tuant trois personnes et faisant 264 blessés.

J'étais comme à environ 200 pieds, à peu près. Quand j'ai eu ma bouteille d'eau — ils nous donnent une bouteille d'eau quand t'arrives [...] c'est à ce moment que ç'a fait l'explosion , raconte-t-elle.

Entrevue avec Louise Thibodeau.

Évidemment, la tragédie a coupé court aux célébrations de ces exploits individuels. On était tous gelés, on était tous dans le choc , se souvient-elle.

De retour à la maison après l’attaque terroriste, Louise Thibodeau a depuis tenté de surtout focaliser sur le grand défi qu’elle avait relevé pour se rendre à Boston.

Lors d'une cérémonie le 15 avril 2022 à Boston, le gouverneur du Massachusetts, Charlie Baker, étreint William Campbell, dont la soeur Krystle Campbell a été tuée lors de l'attentat de 2013 au Marathon de Boston. Photo : Reuters / Brian Snyder

J'ai gardé des bons souvenirs de 2013, parce que j'avais des inspirations, des énergies positives qui m'ont amenée au fil d'arrivée , dit-elle. Cette fois ici, je veux aller pouvoir le vivre encore avec mes mêmes inspirations positives.

Une participation retardée en raison de la pandémie

Jean-Marc Boudreau, de Memramcook, trépignait de son côté d’impatience, à quelques jours de sa première participation au Marathon de Boston.

Son rêve a été un peu plus compliqué que prévu à réaliser. Il s’était qualifié pour l’épreuve de 2020, mais le plus ancien marathon annuel au monde, organisé depuis 1897, a été annulé pour la toute première fois à cause de la pandémie.

Jean-Marc Boudreau a donc dû se qualifier à nouveau en septembre dernier, à Fredericton. Son temps de 2 h 52 lui a permis d'obtenir le laissez-passer tant désiré.

Jean-Marc Boudreau, de Memramcook au Nouveau-Brunswick, participe pour la première fois au Marathon de Boston. Photo : Radio-Canada

Le Néo-Brunswickois de 33 ans s’adonne à la course à pied depuis 7 ans, et en est déjà à son 9e marathon. Ça va être la première fois que je cours un marathon aussi prestigieux, aussi gros , souligne-t-il.

Ça va être toute une expérience. J'ai tellement hâte , disait-il juste avant la fin de semaine de Pâques. De ce que je peux voir et de ce que j'entends, c'est 42 kilomètres avec juste des gens en train d'encourager le monde.

Il essaie de se ne pas se laisser impressionner par le caractère mythique de cette épreuve. En termes de préparation, j'essaie de tenir ça calme. J’essaie de me préparer pareil comme j'ai fait tous les autres marathons que j'ai courus , relate Jean-Marc Boudreau.

Louise Thibodeau va participer à son 2e marathon de Boston. Photo : Photo fournie par Louise Thibodeau

Son entraînement a bien été cet hiver, raconte-t-il, mais il a contracté la COVID au début du printemps. Il est soulagé de s’en être remis avec moins de séquelles que redouté.

De son côté, Louise Thibodeau a suivi un programme de 20 semaines, s’entraînant beau temps, mauvais temps.

Jeudi, elle a tenu son dernier entraînement avant le grand départ vers Boston. Elle s’y rend avec Marius Chiasson et Yanick Tremblay, deux membres du Club des coureurs Chaleur.

On a fait le travail, on est satisfaits, on est contents. On va tout donner ce qu'on a à donner lundi matin , mentionnait-elle.

Les deux Acadiens évoquent l’importance de la course dans leur vie. Jean-Marc Boudreau constate tout le chemin accompli. J'ai commencé à courir, au début juste avec des amis , explique-t-il. Puis, une fois que j'ai commencé à faire des petites courses de 5, 10 km… puis là, t'as un temps enregistré. Puis là, ça vient que l'année suivante, tu veux faire un peu mieux que ces temps-là, puis là ça t'encourage un peu.

Année après année, c'est toujours cette game-là, d'essayer de s'améliorer. Mais, là, maintenant, c'est rendu plus comme une partie de ma vie. C'est de quoi que j'ai besoin de faire pour être moi-même. Vraiment, courir, c'est le temps que je me sens plus en vie , dit-il.

Louise Thibodeau, de Beresford dans le nord du Nouveau-Brunswick, a pris part au Marathon de Boston en 2013. Photo : Louise Thibodeau

La course à pied est un sport d’endurance à plusieurs niveaux, mentionne quant à elle Louise Thibodeau.

« C'est sûr qu'il faut s'endurcir physiquement, mais faut aussi s'endurcir au niveau mental. Parce qu’il faut se trouver de la force et du courage. » — Une citation de Louise Thibodeau, marathonienne

Elle raconte qu’elle garde toujours des souvenirs de ses courses. J'avais tout mis de côté, dans un dossier. Je l'avais jamais retouché de nouveau. Puis maintenant, récemment, j'ai tout rouvert mes dossiers, ma médaille, mes photos.

Faut faire face à nos peurs , a-t-elle lancé jeudi, avant d’enfin retourner à Boston.

D’après des reportages de François Le Blanc