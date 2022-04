COVID-19 : John Horgan confiant, malgré le faible taux de vaccination des enfants

Alors que la sixième vague de COVID-19 s'amorce au pays, le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, mise sur la vaccination pour faire face à la hausse des cas dans la province, même si les taux d’immunisation pour les enfants de 5 à 11 ans font partie des plus bas du pays.

Environ 57 % des enfants admissibles de 5 à 11 ans ont reçu une première dose du vaccin anti-COVID en Colombie-Britannique. Ce taux stagne depuis quelques semaines et il est le deuxième plus bas au Canada, devant l'Alberta, où 48 % des enfants de cette tranche d'âge ont reçu leur première dose.

Malgré tout, il y a actuellement peu d’éclosions dans le système scolaire, a affirmé le premier ministre, en entrevue à l'émission Rosemary Barton Live de Canadian Broadcasting Corporation CBC .

J'ai bon espoir que l'on a suffisamment de personnes concentrées sur ce problème , indique-t-il en expliquant que la Fédération des enseignants de la Colombie-Britannique est très active et qu'elle fait la promotion de programmes et de règles pour protéger ses membres.

La vaccination demeure également un choix des familles, a-t-il souligné.

Taux global de vaccination extraordinairement élevé

Malgré cette proportion plus faible d’immunisation chez les plus jeunes, les taux de vaccination sont extraordinairement élevés dans la province et au Canada, par rapport à d’autres juridictions, affirme M. Horgan.

En Colombie-Britannique, 90 % de la population âgée de 5 ans et plus a reçu une première dose et 51 % ont obtenu une troisième dose.

Quand je vois les défis à Shanghai ou à Hong Kong, ce qui perturbe surtout, ce n’est pas juste cette population massive, mais leur taux de vaccination peu élevé , a-t-il indiqué.

Shanghai fait face à sa plus grave flambée de cas depuis le début de la pandémie. La quasi-totalité de ses habitants est confinée depuis le début du mois et la ville fait l’objet d’affrontement entre les habitants et les policiers.

La Colombie-Britannique publie désormais ses rapports sur l’évolution de la pandémie toutes les semaines plutôt que tous les jours. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Le premier ministre reconnaît que les infections de COVID-19 ont augmenté dans la province. Je fais moi-même partie de cet inventaire , a-t-il souligné. Malgré tout, les hospitalisations demeurent stables, assure John Horgan. Les lits en soins intensifs utilisés en sont à leur niveau le plus bas depuis 18 mois , soutient-il.

John Horgan encourage ceux qui ne sont pas à l'aise avec les assouplissements sanitaires à porter un masque dans les espaces publics.

Depuis la mi-février, la Colombie-Britannique a progressivement levé ses limites sur les rassemblements, ainsi que l’obligation de porter un masque dans les espaces publics. Le passeport vaccinal n’est également plus obligatoire dans la province depuis un peu plus d’une semaine.