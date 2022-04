Prendre la ligne de départ du marathon de Boston à 66 ans

Elle confie qu’elle est à la fois fébrile et un peu inquiète. C’est sûr que tout peut arriver sur 42 km. J’ai très hâte d’être imprégnée de la course.

La meilleure de sa catégorie

Depuis huit ans, la coureuse participe à des semi-marathons. Elle s’était fixé pour objectif d’accomplir son premier marathon à 65 ans. Elle atteint cet objectif l’automne dernier au Marathon P’tit Train du Nord. Il fait partie des circuits reconnus pour accéder au marathon de Boston. Dans sa catégorie d’âge, celle des 65 ans et plus, Odette Gélinas devait le compléter en 4 h 35 pour pouvoir se qualifier. Elle l’a réalisé en 3 h 46.

Sur une centaine de coureuses, elle termine première.

Un parcours assez incroyable

C’est à 58 ans qu’elle se découvre une passion insoupçonnée pour la course à pied.

En lisant le journal un beau matin, elle apprend que Pierre Lavoie serait de passage à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) pour prendre part à une course de nuit. Même si elle n’a jamais couru, l’idée la séduit. Elle entraîne une amie dans son élan. J'ai dit à mon amie, on va aller se pratiquer. Je ne savais pas que j’étais une coureuse et je ne savais pas que j’étais rapide. On a fait le 10 km, je n’étais pas fatiguée, ça a bien été, j’avais le goût de continuer à courir.

De cette expérience est née une passion qui l’a même incitée à prendre sa retraite pour s’y consacrer. Elle réalise son premier semi-marathon en 2017 à Montréal. De nombreux autres ont suivi depuis.

Odette Gélinas participera à son deuxième marathon à vie. Photo : Odette Gélinas

Une dure préparation

Pour se préparer adéquatement en vue de sa participation au prestigieux événement, Odette Gélinas confie qu’elle a dû y mettre beaucoup d’énergie. Je pense que c’est plus dur que le marathon en lui-même. Il faut s’entraîner sur six mois. C’est l’hiver qu’il faut s’entraîner parce que le Marathon de Boston, c’est le premier dans l’année qu’on fait.

Comme pour plusieurs athlètes, ce genre d’entraînement peut provoquer des blessures. La coureuse a subi une périostite, une inflammation de la membrane qui recouvre l'os du tibia.

Elle a dû recourir à des spécialistes tout en poursuivant son entraînement. Même si elle est maintenant rétablie, son inquiétude persiste. Est-ce que je vais être capable de faire 42 km sans que la blessure m’empêche d’avancer ? C’est juste ça qui est ma plus grande inquiétude.

Elle est consciente que le marathon de Boston est une épreuve assez difficile. En même temps, on vit une crainte de se blesser. Je fais du ski de fond, je n’en ai pas fait cet hiver parce que je me disais qu’il ne faut pas que je me blesse. J’avais toujours peur qu’il m’arrive quelque chose, que je puisse pas y aller.

Son objectif est de le compléter en moins de quatre heures.

Une expérience inspirante

La femme qui court entre 35 et 50 km par semaine se considère en excellente santé.

Elle convient que pour plusieurs, faire un marathon à 66 ans c’est comme aller au-delà des limites. Moi, je trouve que l’humain, on se met des limites. On n’exploite pas notre corps. On n’exploite pas nos capacités autant [que notre corps] est capable.

Pour Odette Gélinas, il est faux de croire que vieillir signifie tout perdre. Il y a encore tellement de belles choses qu’on peut faire.

Avec les informations de Charles-Antoine Boulanger