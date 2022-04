Les aînés, ces grands oubliés de la guerre en Ukraine

L'homme au regard hagard déambule lentement, la manche gauche de son survêtement gris repliée au niveau de l'aisselle, dans le couloir d'un foyer d'accueil de Dnipro, la grande ville du centre de l'Ukraine, devenue l'un des principaux carrefours humanitaires du pays.

Cet ancien chef de train peine toutefois à expliquer ce qui lui est arrivé. Qui a tiré l'obus l'ayant fauché à Avdiivka, pôle industriel de la région de Donetsk, dont Moscou a fait l'une de ses priorités? De quelle guerre a-t-il été la victime?

Je ne comprends pas ce qui se passe. Dans une semaine je dois changer de pansement à l'hôpital de Myrnorad (en pleine zone de conflit, où il a été amputé, NDLR). Mais ici ils me disent que je dois partir dans trois jours , répète-t-il en boucle.

« Peut-être que je ferais mieux d'aller au cimetière. Je ne veux pas continuer à vivre. » — Une citation de Vladimir Lignov, 71 ans

La souffrance, physique et/ou mentale, semble omniprésente parmi les aînés rencontrés par l'AFP au foyer de Dnipro, une maternité hors d'âge rouverte à la hâte en mars pour accueillir temporairement les déplacés internes.

Lors de l'arrivée d'une fourgonnette en provenance du front est, trois personnes âgées gémissent de douleur, alors que des volontaires redoublent pourtant de précautions pour les extraire du véhicule et les asseoir sur des fauteuils roulants.

Les comportements d'autres passagers sont erratiques. Un vieil homme, l'air sonné, se rue sur ses cigarettes dès qu'il met pied au sol. Puis il rassemble ses affaires à la hâte, comme s'il devait repartir en urgence, alors il vient de rejoindre un lieu enfin sécurisé après des semaines d'enfer.

Le plus difficile, c'est ceux qui ont passé beaucoup de temps dans des caves , observe Olga Volkova, la directrice bénévole du centre, où sont accueillis 84 pensionnaires, dont 60 % sont âgés. Beaucoup de gens sont restés tous seuls. Avant la guerre, on les aidait, mais là, ils sont été livrés à eux-mêmes.

Les personnes âgées sont souvent oubliées, très vulnérables durant les conflits, confirme Federico Dessi, le directeur pour l'Ukraine de l'ONG Handicap international, qui fournit des équipements et va aider financièrement le foyer de Dnipro.

Généralement coupées du reste de leur famille et parfois incapables d'utiliser un téléphone ou de communiquer , elles sont particulièrement démunies du fait des incertitudes liées à la guerre, souligne-t-il.

Aleksandra Vassiltchenko, une Russe d'Ukraine qui a soufflé ses 80 bougies il y a une semaine, est plus chanceuse que la moyenne. Solide sur ses jambes malgré de nombreuses maladies, son petit-fils vient la chercher dès son arrivée au foyer de Dnipro.

Un réconfort évident pour cette aînée pétulante, après des semaines passées seule dans [son] trois pièces de Kramatorsk, où une frappe russe contre la gare a récemment fait au moins 57 morts.

Des missiles ont été lancés sur la gare de trains de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, alors que des opérations d'évacuation de civils étaient en cours. Photo : Getty Images / FADEL SENNA

Prévoyante, l'octogénaire avait fait des provisions de nourriture. Mais j'étais tout le temps cachée dans la salle de bain [....] Je pleurais constamment. J'étais emprisonnée chez moi , raconte-t-elle, tout en souhaitant la mort de Vladimir Vladimirovitch Poutine et de ses enfants.

Zoïa Taran, assise sur un lit, les mains cramponnées à son déambulateur, fait également partie des personnes âgées favorisées, malgré un seul rein en état de marche, une station debout plus que flageolante, du diabète et une vue extrêmement basse.

Son fils Vitali, un ancien rockeur, a abandonné le show business , selon ses mots, il y a près de deux décennies pour se consacrer à sa mère. Je suis une vieille babouchka , sourit-elle, il est mes yeux, mes mains et mes jambes .

Alors quand les bombes se sont rapprochées de Sloviansk, elle qui voulait rester chez elle jusqu'au bout a décidé de partir pour sauver son fils . Pourquoi avons-nous besoin de cette guerre? Que veulent-ils de nous? , sanglote-t-elle.

D'après Handicap international, qui cite des chiffres des autorités ukrainiennes, quelque 13 000 personnes âgées ou handicapées se sont installées dans la région de Dnipro depuis le début de l'invasion russe, et plus d'un demi-million y ont transité.

Une femme tient un chat dans un édifice transformé en refuge temporaire pour les personnes fuyant les bombardements russes. Photo : Reuters / UESLEI MARCELINO

La maison de la pitié , un ancien dispensaire devenu refuge pour nécessiteux, a dès lors accueilli des évacuées de Marioupol, la ville martyre du Sud, avec leurs enfants, mais aussi des aînés de l'est du pays.

Si vous créez 10 nouveaux établissements comme le nôtre, ils seront tout de suite pleins , remarque Konstantin Gorchkov, qui tient le centre avec sa femme Natalia.

Trente nouveaux pensionnaires se sont ainsi ajoutés à la centaine de résidents. Parmi ceux-ci, Ioulia Panfiorova, 83 ans, originaire de Lyssytchansk dans la région de Lougansk, jugée prioritaire par Moscou.

L'ancienne professeure d'économie raconte les trois obus tombés près de chez elle, qui ont fait exploser ses fenêtres.

C'est ma troisième guerre , après 1939-45, le conflit débuté en 2014 dans le Donbass, dont Lougansk et Donetsk font partie, et celui qui vient de démarrer, rappelle-t-elle.