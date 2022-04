La Coupe Dodge couronnée de succès

Après deux ans d'absence, l'organisation parle d'un succès sur toute la ligne.

À pareille date il y a deux ans, juste avant la coupe Dodge, on mettait tous les sports et presque tout sur pause. Depuis ce temps-là, c’est un message clair qu’on envoie à toutes les fédérations sportives puis aux jeunes comme quoi on est prêt à faire des événements d’envergure , indique le président de Hockey Saguenay-Lac-Saint-Jean, Patrice Fillion.

L'événement a attiré près de 5000 visiteurs dans la région. Les championnats provinciaux du hockey mineur se tenaient également sur la Côte-Nord, dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie en raison du grand nombre d'équipes participantes.

Le bilan est extrêmement positif. On ne parle pas d’éclosion de COVID, on ne parle pas de problème en général. Je pense que les gens avaient vraiment hâte de voir du hockey, de voir des jeunes s’amuser. On doit être à plus ou moins 8000 entrées , soutient Patrice Fillion.

Ce dernier aimerait d'ailleurs accueillir le volet féminin de la Coupe Dodge dans deux ans.