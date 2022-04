Le Sporting Montréal remporte le Championnat canadien de futsal

Les Montréalais ont ouvert la marque en première demie, mais les Torontois ont rapidement répliqué. Les représentants du Québec croyaient rentrer au vestiaire avec une avance de 2 à 1, mais les champions en titre ont de nouveau créé l'égalité avec moins de 5 secondes à jouer à la première mi-temps.

Les 20 dernières minutes ont été l'affaire du capitaine du Sporting Montréal, Shaquille Michaud. Celui qui est également le leader de l'équipe nationale haïtienne a mis son équipe sur ses épaules en inscrivant un tour du chapeau, dont le but vainqueur et le but d'assurance.

C'est sûr que point de vue personnel, le match que j'ai joué aujourd'hui, je ne vais pas l'oublier de sitôt. Mon objectif, c'est toujours de montrer l'exemple pour mes coéquipiers , a-t-il confié après la rencontre.

Je n'ai pas de mots. Shaquille, c'est Shaquille. C'est le rassembleur, c'est l'expérience, c'est son 2e championnat canadien , a expliqué l'entraîneur-chef du Sporting Montréal, Fouad Daoudi, encore frappé par l'émotion.

Le Sporting Montréal vient de remporter le 2e Championnat canadien de futsal de son histoire. Photo : Audrey Magny / Canada Soccer

Les Montréalais l'ont finalement emporté 6 à 3 sur leurs rivaux ontariens. Leurs deux derniers buts ont été marqués dans un filet désert alors que leurs adversaires jouaient avec un gardien-volant pour tenter d'égaliser.

C'était un match très très compliqué. On avait des attentes envers l'autre équipe, ils avaient gagné la dernière année. J'ai préparé mon équipe le mieux que je pouvais et je pense qu'ils ont répondu présent , a reconnu M. Daoudi

« Deuxième fois qu'on gagne le championnat canadien, c'est sûr que ça fait plaisir. Tout le travail qu'on a mis derrière, finalement c'est récompensé. » — Une citation de Shaquille Michaud, capitaine du Sporting Montréal

Avec cette victoire, le Sporting Montréal obtient son billet pour le Championnat des clubs de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes CONCACAF , qui devrait avoir lieu cet été. Le pays hôte et les dates exactes de la compétition restent à déterminer.

Plus tôt en journée, les représentants de l'Alberta, les joueurs du Callies FC, se sont mérités la médaille de bronze en venant à bout des Yukon Selects par la marque de 1 à 0.

Un grand succès, estime Soccer Outaouais

En ayant accueilli le Championnat canadien de futsal, Soccer Outaouais est confiant de pouvoir faire grandir le sport dans la région, surtout considérant que trois des quatre jours de compétition se sont déroulés à guichet fermé.

Les bénévoles et toute l'organisation a mis le paquet, c'est fantastique et c'est une grande réussite. C'est un rayonnement à travers le Canada , se réjouit Richard Gravel, le directeur général de l'organisme.

La finale entre le Sporting Montréal et le Toronto Idolo a été particulièrement appréciée par les jeunes joueurs de soccer de futsal gatinois.

De voir le niveau de futsal qu'on a vu en finale, c'était extraordinaire, il y a eu des jeux magiques. L'Outaouais est une région de futsal, mais d'accueillir le championnat national, c'était une apothéose pour nous , insiste M. Gravel.

Ces deux équipes s'étaient affrontées dans le match ultime lors de trois des quatre dernières éditions de la compétition et avaient chacune remporté un duel avant la rencontre de dimanche. Des centaines de partisans des deux équipes ont fait la route depuis Montréal et Toronto afin d'y assister pour créer une superbe ambiance du début à la fin.