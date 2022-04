Une page Facebook pour attirer des réfugiés ukrainiens en région

Marilyne Simard et Dominic Lessard sont parents de deux enfants. Ils se sont sentis interpellés par les millions d'Ukrainiens qui fuient leur pays dévasté par la guerre.

Ça vient chercher. Ils ont tout perdu. Ils n'ont plus de maison, plus d'auto. Ils ont réussi à sortir l'argent qu'ils ont pu , mentionne Dominic Lessard.

Cette famille d'Arvida a lancé la page Facebook Aidons les Ukrainiens en compagnie d'autres citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour aider les réfugiés ukrainiens à s'installer au Canada et plus particulièrement dans la région. La page compte plus de 450 membres.

La famille est en contact avec quelques Ukrainiens qui se sont sauvés dans les pays limitrophes.

L'avantage en région, c'est que toute la communauté est là pour les prendre en charge. Donc ils ne seront pas laissés à eux-mêmes , soutient Marilyne Simard.

N'empêche que les craintes sont nombreuses pour les Ukraniens qui cherchent à reconstruire leur vie loin des bombes. Ils n'ont souvent jamais entendu parler des villes comme Saguenay, avoue Marilyne Simard.

On dirait qu'il y a une certaine crainte, une incompréhension. Avez-vous vraiment des emplois? Est-ce qu'il y a des écoles? C'est vraiment de démystifier , confie l’Arvidienne.

Chez les Lessard-Simard, il y a de la place pour recevoir jusqu'à quatre personnes. Et au-delà d'un toit, c'est la chaleur et l'amour d'une famille saguenéenne qui attend les nouveaux venus.

D’après le reportage de Roby St-Gelais