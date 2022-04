Buck Martinez, analyste des Blue Jays, subira des traitements contre le cancer

C’est ce qu’il a annoncé en ouverture d’émission, dimanche.

L'analyste de 73 ans a annoncé qu’il avait reçu le diagnostic dans un communiqué dimanche matin.

J'ai été tellement honoré et privilégié d'avoir le soutien des fans, des collègues, du personnel et des joueurs des Blue Jays depuis mon arrivée ici en 1981, et ce soutien continu à travers ce prochain défi m’est très important , a-t-il déclaré.

M. Martinez a bon espoir de reprendre son poste d’analyste à la télé plus tard cette saison.

En attendant , a déclaré l'ancien receveur des Blue Jays, je regarderai depuis les lignes de côté .

Une carrière de joueur de 17 ans

Le président et chef de la direction des Blue Jays, Mark Shapiro, croit que M. Martinez affrontera son traitement avec courage, détermination et sa positivité caractéristique , a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur Twitter.

M. Martinez est associé aux Blue Jays depuis 1981, lorsqu'il a commencé un séjour de cinq ans comme l'un des receveurs de l'équipe. Martinez a connu une carrière de joueur des ligues majeures qui a duré 17 ans, notamment avec les Royals de Kansas City et les Brewers de Milwaukee.

Il a été nommé gérant des Blue Jays en 2001, mais a été congédié au milieu de sa deuxième saison après avoir obtenu une fiche de 100-115.

M. Martinez a fait ses premiers pas derrière le micro en 1987 en tant que commentateur des matchs des Jays sur TSN.

Il a également participé à la présentation de matchs pour ESPN, TBS et les Orioles de Baltimore.

Avec les informations de CBC News et de La Presse canadienne