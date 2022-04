Les Flames s’assurent d’une place en séries

Johnny Gaudreau et Matthew Tkachuk ont chacun récolté deux buts et deux aides pour mener les Flames de Calgary à une victoire de 9-1 contre les Coyotes de l'Arizona, samedi. Les Flames avaient eu confirmation de leur présence en séries avant même la mise au jeu initiale.

Leurs rivaux albertains, les Oilers d'Edmonton, ont permis aux Flames de s'assurer d'une place en séries avec une victoire de 4-0 aux dépens des Golden Knights de Vegas, plus tôt en soirée.

Les Flames (46-20-9), meneurs de la division Pacifique, sont devenus la troisième équipe de l'Association de l'Ouest à obtenir leur laissez-passer pour une place en série après l'Avalanche du Colorado et les Blues de Saint-Louis.

Dillon Dube a aussi fait mouche deux fois pour les Flames et Elias Lindholm a obtenu un but et trois mentions d'assistance. Andrew Mangiapane et Blake Coleman ont été les autres buteurs des Flames.

Nick Ritchie a été l'unique buteur des Coyotes (22-48-5).

Smith se dresse devant les Golden Knights

Mike Smith a repoussé 39 tirs pour son deuxième jeu blanc de suite et les Oilers d'Edmonton ont vaincu les Golden Knights de Vegas 4-0.

Les Oilers ont désormais six points de plus que les Kings de Los Angeles et sept points d'avance sur les Golden Knights, renforçant leur emprise sur la 2e place de la Section pacifique.

Evander Kane a obtenu un but et une aide pour les Oilers qui ont présenté un dossier de 14-3-2 à leurs 19 dernières parties. Kris Russell, Cody Ceci et Warren Foegele ont aussi touché la cible.