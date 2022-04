Excuses du pape : la réconciliation exige aussi des gestes de réparation

Ted Quewezance, 69 ans, est un aîné et un ancien chef de cette Première Nation. Il était à Rome, le 1er avril, quand le pape s’est excusé.

Mais ce qui le préoccupe davantage aujourd’hui, c’est le chemin à emprunter pour que les efforts de réconciliation et de réparation ne s’arrêtent pas à ces excuses.

Ted Quewezance a annoncé la découverte de 54 tombes non marquées lors d'un événement public à l'école de la Première Nation Keeseekoose, le 15 février 2022. Photo : La Presse canadienne / Michael Bell

Depuis plus d’un an, sa communauté reçoit des visites fréquentes de l’archevêque de Regina, Mgr Donald Bolen, connu pour ses efforts envers la réconciliation avec les peuples autochtones.

Mgr Bolen fait partie de ceux qui, au sein de l’Église catholique, ont milité pour que le pape reçoive les Autochtones au Vatican et pour qu’il se rende au Canada.

L’archevêque et la communauté ont maintenu leurs liens au moment où la Première Nation commençait ses recherches pour trouver des tombes d’enfants ayant fréquenté les pensionnats. Ils ont trouvé 54 tombes possibles près de deux anciens pensionnats qui étaient en service dans la communauté ou tout près.

Ces pensionnats, Fort Pelly et St. Philip’s, ont été gérés par les oblats de 1895 à 1969.

Ted Quewezance a passé quatre ans à St. Philip’s, après avoir fréquenté, pendant sept ans, le pensionnat de Gordon géré par l’Église anglicane à Punnichy, une communauté située à environ 129 km au nord de Regina.

J’ai été agressé, dit-il. Agressé physiquement, agressé physiquement, traumatisé.

Les membres de sa famille ont passé 144 ans dans les pensionnats, si on additionne les années que tous y ont vécu.

Il dit que 19 membres de sa famille sont morts au cours des 10 dernières années parce qu’ils consommaient des opioïdes ou parce qu’ils se sont suicidés.

L’impact des pensionnats porte atteinte aux survivants de notre communauté sur plusieurs générations , constate-t-il.

Cependant, en dépit de la douleur qui persiste, Ted Quewezance n’a pas hésité à rencontrer Mgr Bolen.

Si nous voulons aller de l’avant, il faut bâtir des relations, dit-il. Il faut des partenaires pour tenter de guérir et de tourner la page. On ne peut pas faire ça tout seul.

C’est ainsi que Ted Quewezance a porté à l’attention de l’évêque une parcelle de terrain de Keeseekoose liée à l'église catholique St. Philip’s.

Un monument sur les pensionnats y a été érigé il y a huit ans. Les survivants ont demandé à l’Église de leur redonner cette parcelle de terre.

Les noms de quelques familles, dont celle de Ted Quewezance, ont été gravés dans la plaque placée sur le monument, une imposante roche sur laquelle trône un aigle, les ailes ouvertes.

On peut y lire cette inscription : Nous, les survivants des pensionnats pour Autochtones, déclarons que nous célébrons chaque jour avec une gratitude et un respect renouvelés .

Mgr Bolen indique que la parcelle de terre a été rendue à la Première Nation en octobre et qu’il s’agit d’un petit pas sur le chemin de la réparation.

L’archidiocèse, dit-il, travaille aussi avec la Première Nation Keeseekoose pour que des archives qui pourraient servir à raconter l’histoire des pensionnats soient dévoilées.

Ça ne se termine pas par des excuses

Nous voulons faire ce cheminement, et on le fera pas à pas , affirme l’archevêque.

Comme Ted et d’autres survivants l’ont dit et répété, ça ne se terminera pas avec les excuses ni avec la visite du pape. On parle ici d’apprendre à cheminer ensemble, en solidarité, et à long terme.

Mgr Bolen et Ted Quewezance sont photographiés alors qu'ils étaient à Rome avec la délégation des Autochtones au Vatican, fin mars. Ted Quewezance porte en médaillon une photo de son arrière-petite-fille, qui représente l'avenir. Photo : Radio-Canada / Olivia Stefanovich

Pour Ted Quewezance, l’Église doit s'engager à assurer que la visite du pape soit un moment de guérison pour les survivants.

Quand les survivants vont entendre le pape, le voir, ça aura une signification complètement différente que de le voir à la télé , dit-il.

Une culture sur le point de disparaître

Il faudra des générations pour réparer les dommages faits par l’Église aux communautés, affirme Ted Quewezance.

Dans la Première Nation Keeseekoose, seulement 19 des 3000 habitants peuvent encore parler couramment la langue de leur nation, le saulteaux. Ils sont encore moins nombreux à pouvoir mener les cérémonies traditionnelles de leur nation.

On est à la veille de tout perdre , constate l’aîné.

Mgr Bolen affirme qu’il a une dette envers Ted Quewezance et les autres survivants qui ont accepté le dialogue avec l’Église et leurs communautés. Il espère que leurs relations pourront servir de modèle pour d’autres archidiocèses.

Selon lui, l'Église doit être en mode repentir , mais aussi en mode d’apprentissage , en particulier en ce qui concerne sa propre histoire. Elle doit aussi apprendre comment se comporter en solidarité avec les peuples autochtones .

À titre de réparation, l'archidiocèse de Regina couvrira les dépenses de survivants qui se rendront dans les endroits que visitera le pape au Canada.

Avec les informations d’Olivia Stefanovich