Un fonds d’urgence pour les patients en oncologie à Rouyn-Noranda

Il s'agit d'une enveloppe de 25 000 $ pour venir en aide aux usagers qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts lorsqu'ils suivent des traitements contre le cancer.

La directrice générale de la Fondation Stéphanie Thuot explique que certaines personnes refusent les traitements parce que le stress financier est trop important.

Il faut comprendre que quand on a un diagnostic de cancer, on ne travaille plus, ce n'est pas tout le monde qui a une assurance-salaire et tout ça. On voulait répondre à ce besoin-là. La Fondation a changé, on est passé de la Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda à la Fondation santé Rouyn-Noranda pour se rapprocher des usagers et être plus en soutien à l'accès aux meilleurs soins pour nos usagers, pour notre communauté , explique Stéphanie Thuot.

La Fondation travaille aussi sur un projet de carte VIP pour attirer de nouveaux travailleurs de la santé.

Cette carte permettrait aux nouveaux arrivants d'obtenir gratuitement l'accès à des festivals, à des loisirs et à des biens et services dans les épiceries ou pharmacie par exemple.

L'objectif est de faciliter leur intégration comme l'explique Stéphanie Thuot. Quoi de mieux que de participer à des loisirs, de s'impliquer dans son milieu de rencontrer des gens dans des événements pour se tisser un milieu social. On a vraiment pensé qu'avec cette carte-là, on donnerait un outil parfait à nos nouveaux arrivants , mentionne la responsable.

Les premières cartes devraient être remises aux technologues que le CISSS tentent de recruter pour permettre l'ouverture du Centre de radio-oncologie régional.