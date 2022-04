Des hockeyeurs québécois en vedette chez le Crunch de Syracuse

Au Medical University Arena, où évolue le Crunch de Syracuse, dans l'État de New York, on finit par oublier la longue route parcourue et se croire en Mauricie ou au Centre-du-Québec. Sur la glace comme dans les gradins, on y reconnaît de nombreux visages familiers. Pratiquement la moitié de l'équipe est composée de Québécois. Le Crunch est - et de loin - l'équipe américaine la plus francophone du hockey professionnel.

Leur capitaine Gabriel Dumont a disputé la totalité de sa carrière junior avec les Voltigeurs de Drummondville. Leur gardien Maxime Lagacé a brièvement défendu le filet des Cataractes de Shawinigan, une équipe longtemps dirigée par Éric Veilleux, qui se trouve aujourd'hui derrière le banc du Crunch, en compagnie de Benoit Groulx et Gilles Bouchard, l'ancien entraîneur des Patriotes de l'UQTR et des Estacades de Trois-Rivières.

Le Trifluvien Anthony Richard a inscrit 23 points lors de ses 32 premiers matchs avec le Crunch de Syracuse. Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

Difficile d'envisager meilleur scénario. Devant notre caméra, le Trifluvien Anthony Richard a disputé un fort match. Trois points - dont le but égalisateur - et une mention d'aide sur le filet victorieux. Il a été nommé première étoile du match, recevant du coup une bruyante ovation de la foule. Échangé de Milwaukee à Syracuse au cours de la saison, il y a rapidement trouvé ses repères.

Je disais souvent en blague à mes amis que si un jour je devais être échangé, j’aimerais ça aller à Syracuse parce que j’y connais beaucoup de monde. L’organisation aime le genre de joueur que je suis. Jusqu’à maintenant, c’est vraiment du positif. La transition est vraiment facile. Il y a tellement de Québécois et de bons vétérans , explique-t-il.

Le Québécois Maxime Lagacé a disputé 20 matchs dans la LNH jusqu’à maintenant et s’accroche à son rêve d’y faire carrière. Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

Au total, ils y sont sept joueurs, un gardien de but et trois entraîneurs originaires du Québec. Ajoutez à cette liste le directeur général de la formation du Lightning Julien Brisebois, son adjoint Mathieu Darche, le recruteur trifluvien Michel Boucher et l'attaquant Shawn Element, de Victoriaville, qui n'était pas en uniforme lors de notre visite.

J'ai dirigé Anthony Richard et Shawn Element avec les Estacades de Trois-Rivières. Même que Shawn, je l'ai coaché quand il avait 10 ans dans un tournoi des meilleurs espoirs, à Edmonton. C'est vraiment spécial de travailler, aujourd'hui, avec des joueurs que tu as connus dans le Midget AAA ou même avant. C'est vraiment le fun , explique Gilles Bouchard, qui en est à sa quatrième saison derrière le banc du Crunch.

L’entraîneur-adjoint Gilles Bouchard en est à sa quatrième saison à Syracuse. Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

Barré-Boulet cherche les palmiers

Gabriel Fortier (Lachine), Pierre-Cédric Labrie (Baie-Comeau), l'ancien des Canadiens de Montréal Charles Hudon (Alma), Daniel Walcott (Île Perrot) et Alex Barré-Boulet (Montmagny) sont les autres Québécois qui portent le chandail du Crunch.

Pour Barré-Boulet, cette saison est remplie d'émotions contradictoires. Depuis deux ans, il fait la navette entre Syracuse et Tampa Bay où il a disputé près d'une trentaine de partie avec le Lightning. Il était d'ailleurs sur l'équipe de réserve lorsque les ouailles de John Cooper ont remporté deux Coupes Stanley consécutives. Il n'a pas été utilisé lors des séries éliminatoires, mais a tout de même reçu deux bagues pour célébrer ces championnats.

« Benoit [Groulx, l'entraîneur] dit souvent en blague que ça prend deux semaines en revenant ici pour réaliser qu'il n'y a plus de palmiers. J'ai eu besoin d'un temps d'adaptation, mais depuis mon retour dans la ligue américaine j'ai une belle chimie avec Charles Hudon. On fait les bonnes choses et on récolte des points. » — Une citation de Alex Barré-Boulet

L’entraîneur-chef Benoît Groulx s’est entouré de deux autres Québécois derrière le banc du Crunch. Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

Barré-Boulet, par le ballottage, a aussi fait un bref séjour dans l'organisation du Kraken de Seattle. Après avoir goûté à la Ligue nationale de hockey, revenir pour la grande majorité de la saison à Syracuse ne faisait assurément pas partie de ses plans. La présence de tous ces Québécois vient toutefois mettre un baume sur cette déception.

C'est sûr qu'on a vraiment beaucoup de fun ! Si on joue aux cartes dans l'autobus, on essaie d'inclure les Anglais le plus possible, parce qu'on a un bel esprit d'équipe, mais il y a tellement de québécois ici qu’on finit souvent par parler ensemble. Sur la route, on écoute des films québécois et du Bob Bissonnette , raconte-t-il en riant.

Crunchman, la mascotte du Crunch de Syracuse au milieu des partisans Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

De vieilles chicanes de clochers

Il y a 13 ans, Gabriel Dumont et les Voltigeurs ont battu les Cataractes d'Éric Veilleux en grande finale de la Coupe du Président. Encore aujourd'hui, on en parle dans l'état de New York.

On n’en parle pas tout le temps, mais ça arrive encore, oui. Des fois, je leur explique des choses à faire sur l’avantage numérique et Gabriel me dit : "Ça, tu as pogné ça de nous autres, à Drummondville, en 2009’’. Il va lancer quelques craques là-dessus. Ça arrive, oui , reconnaît l’aide-entraîneur Éric Veilleux, capable d’en rire aujourd’hui.

L’ancien pilote des Cataractes de Shawinigan, Éric Veilleux, écoule la troisième année de son contrat à Syracuse. Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

Son attaquant Charles Hudon était de la formation des Saguenéens de Chicoutimi qui a affronté les Cataractes lors des séries de la Coupe du Président 2012, l’année de la conquête de la Coupe Mémorial.

L’ancien des Canadiens de Montréal, Charles Hudon, évolue désormais pour le Crunch de Syracuse dans la Ligue Américaine de hockey. Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

On se connaît tous, d’à gauche et à droite. On a joué ensemble ou contre dans le junior majeur ou à d’autres événements. Quand tu arrives dans une nouvelle équipe, comme moi cette année, et qu’il y a autant de Québécois, c’est facile de s’intégrer , renchérit le gardien Maxime Lagacé dont les parents et la conjointe assistaient aux deux matchs de la fin de semaine.

Dans le vestiaire, l’anglais prime

Le règlement de l’équipe est toutefois clair. Dans le vestiaire et sur la glace, tout doit se passer en anglais afin que tous puissent bien comprendre les consignes et maintenir un bon esprit d’équipe. C’est une question de respect, selon Gilles Bouchard.

Notre entraîneur des gardiens de but est anglophone. Il s'appelle Joe Palmer. S’il était ici, il vous dirait sûrement que c’est faux… qu’on parle toujours en français (rires). J’avoue qu’on s’échappe parfois, mais la règle c’est de parler en anglais. Nous avons trois Suédois ici et il m’arrive de leur dire à la blague : "Les gars vous n’allez pas commencer à parler suédois ici!" Et ils disent : "Coach, on t’entend toi aussi des fois." C’est tout à fait normal de revenir à nos racines, il n’y a rien de méchant là-dedans , ajoute l’entraîneur-chef Benoît Groulx.

Mais lorsqu’ils quittent l’aréna, ces Québécois n’hésitent pas à se réunir en famille. Nous avons des activités d’équipes, on y parle toujours anglais. Mais, avec les enfants, quand c’est familial, c’est souvent juste les Québécois... Ça donne de belles soirées , conclut Charles Hudon.

Seul le Rocket de Laval aligne plus de Québécois que le Crunch, ce qui ne rend pas peu fier le recruteur du Lightning au Québec, Michel Boucher.