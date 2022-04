Une saison de ski marquée par l’abondance de neige dans l’Est-du-Québec

Au Parc du Mont-Saint-Mathieu, à Saint-Mathieu-de-Rioux, le directeur général Éric Verreault dresse un bilan positif de cette saison. Il affirme que ça va avoir été la deuxième saison la plus achalandée de l’histoire du Parc , après la saison 2020-2021.

Éric Verreault, directeur général du Parc du Mont-Saint-Mathieu. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

S'il n’y avait pas fait aussi froid en janvier et février, mon impression est qu’on aurait battu notre record de l’année dernière. [...] Par contre, le mois de décembre a été un bon mois et le mois de mars a été un excellent mois , dit M. Verreault.

Au Mont-Saint-Mathieu, au Mont-Castor et au MontTi-Bass, la saison de ski se termine ce dimanche. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Au centre de ski Mont-Castor, la directrice marketing et restauration à la Corporation de gestion récréotouristique de Matane, Annie Joncas, constate aussi que les périodes de grand froid ont eu un effet sur la clientèle.

Annie Joncas, directrice marketing et restauration à la Corporation de gestion récréotouristique de Matane (archives). Photo : Radio-Canada

Cette année, les conditions météorologiques en décembre ont bousculé le calendrier d’ouverture du Mont-Castor.

On a été très chanceux de pouvoir ouvrir la station durant le temps des fêtes [...] le 26 décembre , mentionne Mme Joncas. En 2021, le Mont-Castor avait ouvert ses portes plus tardivement, en janvier.

Même si elle remarque une légère diminution du nombre de skieurs sur les pentes, ça a été très achalandé cet hiver .

« On ne peut pas se plaindre, on a quand même eu une très belle saison. [...] On a vraiment eu une belle clientèle tout au long de l’hiver. » — Une citation de Annie Joncas, directrice marketing et restauration à la Corporation de gestion récréotouristique de Matane

D’ailleurs, avec les mesures sanitaires, le Mont-Castor n’a pas été en mesure d’organiser plusieurs événements cet hiver.

[Durant le week-end de Pâques] on a essayé de compenser pour les d'activités qu’on n’a pas faites cet hiver. On en a profité samedi pour faire une journée festive. On a eu le DJ Icepat [Patrick Bouchard] pour la musique, on a fait des hot-dogs et on a creusé un lac pour que les gens s’amusent pour la traversée du lac , raconte Mme Joncas.

Le 16 avril, plusieurs activités ont été organisées au Mont-Castor, notamment une distribution de chocolats de Pâques. Photo : Grasieuseté du Mont-Castor

À Baie-Comeau, à la station de ski du Mont Ti-Bass, l’ambiance était aussi à la fête samedi avec l'aquaski 2022 et la chasse aux cocos de Pâques.

Depuis deux ans, il n’y avait pas eu de carnaval des neiges [...] c’est vraiment l’événement que les adeptes attendent pour finir la saison en beauté , explique le directeur général de la Station de ski Mont Ti-Basse, Patrick Pelletier.

Patrick Pelletier est le directeur général de la Station de ski Mont Ti-Basse. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix-Villeneuve

Il ajoute que le manque de main-d'œuvre a été un défi supplémentaire pour la station, qui a dû repenser la manière d’organisation des événements.

« Cet hiver, on y allait avec [la main-d'œuvre] qu’on avait de disponible pour créer un événement. Ça demande toujours un peu plus de gestion en dehors des opérations, de créer un événement. » — Une citation de Patrick Pelletier, directeur général de la Station de ski Mont Ti-Basse

Par rapport à l'année dernière, le Mont Ti-Bass a connu une hausse de près de 16 % de vente des passes de saison, mais une légère baisse, d’environ 4 %, pour les billets journaliers, selon Patrick Pelletier.

[Ces chiffres] s’expliquent entre autres parce qu’avec le passeport sanitaire, il y a des usagers qui n’ont probablement pas choisi le Mont Ti-Bass comme destination loisir. Puis, avec les conditions météorologiques où il a eu beaucoup plus de neige, ce n’est pas tous les sportifs qui sont à l’aise à skier dans la neige naturelle , affirme-t-il.

Autant au Mont-Saint-Mathieu, au Mont-Castor qu’au Mont Ti-Bass, les skieurs et les planchistes pouvaient dévaler les pentes jusqu’à dimanche pour une dernière fois cette saison. Certaines stations de l'Est-du-Québec demeureront toutefois ouvertes après le week-end de Pâques, si les conditions le permettent.

Avec les informations de Camille Lacroix-Villeneuve