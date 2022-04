Pleins Rayons appelle les citoyens à partager leur crédit d’impôt de 500 $

L'initiative Je partage mon 500 est née au sein du conseil d'administration de Pleins Rayons. Elle vise principalement à soutenir le milieu communautaire, qui bat de l'aile en cette fin d'année financière.

Il y a des gens qui sont capables de donner leur 500 $, mais ce n'est pas tout le monde. L'idée, ce n'est pas de le donner au complet, mais peut-être donner une partie d'argent dans le but d'aider les organismes à but non lucratif. [...] Il ne faut pas se leurrer, les organismes communautaires ont vraiment de la misère à conclure leur année financière , estime le directeur général et fondateur de Pleins Rayons, Stéphan Marcoux.

« Chaque année, c'est une problématique pour les organismes d'amasser les fonds nécessaires pour finir l'année » — Une citation de Stéphan Marcoux, directeur général et fondateur de Pleins Rayons

Selon l'organisme, certaines personnes admissibles à ce crédit d'impôt de 500 $ offert par Québec seraient tout à fait disposées à se départir d'au moins une partie de cette somme.

On a lancé l'initiative il y a un peu plus d'une semaine, et on a déjà amassé tout près de 3000 $ grâce à ce mouvement. La majorité des gens ne l'ayant pas encore reçu, on imagine que le montant va encore augmenter significativement , ajoute Stéphan Marcoux.

Pleins Rayons a pour mission de favoriser l’inclusion sociale de jeunes adultes à travers l'acquisition d'habiletés socioprofessionnelles. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

Le directeur général de Pleins Rayons espère qu'un grand nombre d'organismes de la province adhèreront au mouvement et demanderont aux citoyens de leur milieu de partager les 500 $.

Il faut démontrer à la population que le communautaire a vraiment besoin d'aide et aussi sensibiliser le gouvernement à investir plus pour les organismes communautaires. C'est pitoyable, les sommes d'argent qui sont versées dans le milieu communautaire.

« On est le filet social de base de notre société et ça devrait être un beau geste de la part du gouvernement d'investir massivement dans le communautaire pour permettre aux organismes de mieux faire leur travail. » — Une citation de Stéphan Marcoux, directeur général et fondateur de Pleins Rayons

Un crédit d'impôt qui ne fait pas l'unanimité

Stéphan Marcoux estime que le choix de Québec d'offrir 500 $ à tous les individus ayant un revenu n'excédant pas 100 000 $ n'était pas la bonne stratégie.

Je pense qu'il aurait fallu mettre l'argent à un endroit où les gens en ont vraiment besoin. Il y a des besoins partout, dans toutes sortes de domaines marginalisés. Par exemple, je pense qu'avec cet argent-là, on aurait pu rénover des écoles du Québec , avance-t-il.

Pleins Rayons aimerait jouir d'une meilleure reconnaissance de la part du gouvernement.

On n'est aucunement reconnus, puis on a des impacts majeurs dans Brome-Missisquoi. Je pense qu'il y a un manque de sérieux de la part de Québec d'aider vraiment le communautaire , déplore-t-il.

« On a un budget de 469 000 $ à Pleins Rayons par année, puis on n'a aucun fonds de Québec. [...] On pourrait faire tellement mieux avec un certain financement, ça enlèverait énormément de pression. » — Une citation de Stéphan Marcoux, directeur général et fondateur de Pleins Rayons

L'organisme affirme avoir fait part de ce problème aux élus provinciaux à de nombreuses reprises, mais en vain.

On doit trouver une solution concrète pour aider notre organisme et tous les autres de la province qui font des choses fantastiques avec beaucoup d'innovation , soutient le directeur général.