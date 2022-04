L’Italie déplore l’inefficacité du dialogue avec Vladimir Poutine

Je commence à croire ceux qui disent : "il est inutile que vous lui parliez, vous perdez du temps" , a déclaré M. Draghi dans une entrevue au quotidien Il Corriere della Sera publiée dimanche.

J'ai toujours défendu [Emmanuel] Macron et je continue de dire qu'en tant que président actuel de l'Union européenne UE , il a raison d'essayer toutes les voies de dialogue possibles. Mais j'ai l'impression que l'horreur de la guerre, avec son carnage, avec ce qu'ils ont fait aux enfants et aux femmes, est complètement indépendante des déclarations et des appels téléphoniques entre le Kremlin et les puissances étrangères, a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement italien Mario Draghi (à gauche) et la président français Emmanuel Macron (à droite). Photo : afp via getty images / JOHN THYS

Jusqu'à présent, l'objectif de [Vladimir] Poutine n'a pas été la recherche de la paix, mais la tentative d'anéantir la résistance ukrainienne, d'occuper le pays et de le confier à un gouvernement ami , a poursuivi M. Draghi, qui a réitéré son soutien à l’Ukraine.

Le chef du gouvernement italien a confié avoir pensé, au début du conflit, qu’une victoire rapide de la Russie était probable . Il a voulu saluer la résistance ukrainienne héroïque .

« Ce qui nous attend est une guerre de résistance, une violence prolongée avec des destructions qui vont se poursuivre. Rien n'indique que le peuple ukrainien puisse accepter l'occupation russe. » — Une citation de Mario Draghi, chef du gouvernement italien

M. Draghi par ailleurs croit que la livraison d’armes au peuple ukrainien est plus que jamais nécessaire.

Les sanctions sont essentielles pour affaiblir l'agresseur, mais elles ne parviennent pas à arrêter les troupes à court terme. Pour ce faire, il faut aider directement les Ukrainiens, et c'est ce que nous faisons. Ne pas le faire, ce serait leur dire : capitulez, acceptez l'esclavage et la soumission - un message contraire à nos valeurs européennes de solidarité , a-t-il affirmé.

L’Italie rouvrira lundi son ambassade à Kiev, emboîtant ainsi le pas à la France.

Macron invité en Ukraine

Le refus du président Emmanuel Macron de qualifier de génocide l’intervention militaire russe a incité Volodymyr Zelensky à inviter son homologue français en Ukraine pour qu’il constate de ses propres yeux.

Le président ukrainien avait jugé très blessante la position de M. Macron. Les deux hommes ont eu l’occasion d’en discuter.

Je pense qu'il veut faire en sorte que la Russie s'engage dans un dialogue , a expliqué M. Zelensky en entrevue à CNN.

« Je lui ai dit que je voulais qu'il comprenne qu'il ne s'agit pas d'une guerre, que ce n'est rien d'autre qu'un génocide. Je l'ai invité à venir quand il en aura l'occasion [...] Il viendra, il verra et je suis sûr qu'il comprendra. » — Une citation de Volodymyr Zelensky, au sujet de son entretien avec Emmanuel Macron

En pleine campagne pour sa réélection, M. Macron avait expliqué jeudi que le mot génocide devait à son avis être employé par des juristes, pas par des politiques et que d'entrer dans l'escalade verbale n'aidait pas l'Ukraine.

Joe Biden n’a pas hésité de son côté à évoquer le génocide du peuple ukrainien par les Russes. M. Zelensky a également invité le président américain à se rendre en Ukraine.

Je pense qu'il viendra, mais la décision lui revient. Bien entendu, cela dépend de la situation sécuritaire, a-t-il précisé. Mais il est le dirigeant des États-Unis et, pour cela, il devrait venir voir.

Le président Joe Biden a qualifié les actes de la Russie en Ukraine de « génocide » plus tôt cette semaine. Photo : Associated Press / Carolyn Kaster

Nous serions heureux de le voir dans notre pays. Ce serait un message de soutien important pour nous , a renchéri le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba, dans un entretien à la chaîne américaine CBS.

Selon lui, une rencontre entre les présidents Biden et Zelensky pourrait aussi ouvrir la voie à de nouveaux transferts d'armes américaines à l'Ukraine et à des discussions sur un possible règlement politique de ce conflit .

Le gouvernement américain réfléchit à envoyer un émissaire à Kiev, mais la Maison-Blanche a exclu pour l'instant un déplacement à haut risque du président lui-même.