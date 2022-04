Des professeurs de l’Université de Waterloo aident à bâtir le métavers

Les chercheurs ontariens font partie des 17 Canadiens qui ont reçu chacun une subvention sans restriction de 30 000 $ de la part de Reality Lab Research de Meta pour soutenir leurs travaux.

Le PDG Mark Zuckerberg parle du métavers comme s’il s'agissait de l’avenir de l’Internet.

C’est un terme qui existe depuis un certain temps et qui continue d’évoluer. Ça ressemble à la façon dont les gens parlaient de l’Internet dans les années 1980, explique Daniel Vogel, qui est professeur à l’école d’informatique de l’Université Waterloo.

Mais pour Jian Zhao, il s’agit d’un médium qui mêle le monde réel et le monde virtuel.

Le chercheur Jian Zhao et ses doctorants étudient les différents styles d'interactions entre les diffuseurs de réalité virtuelle et leur public. Photo : (CBC/Doug Herbert)

Les recherches de M. Zhao, qui œuvre également au sein du département d’informatique, portent sur la manière dont les personnes et les ordinateurs interagissent.

Il dit vouloir mieux comprendre comment cette relation peut fonctionner dans un environnement plus immersif comme celui du métavers.

Beaucoup d’informations sont affichées sur des ordinateurs de bureau ou sur des téléphones portables, mais le métavers est une nouvelle tendance croissante pour l’affichage et l’exploration de l’information , lance le chercheur.

« Ce qui m’intéresse le plus dans ce domaine de recherche, c’est de savoir comment les gens deviennent plus immergés dans les données et comment ils explorent l’information. » — Une citation de Jian Zhao, professeur en informatique à l’Université de Waterloo

Pour le moment, M. Zhao et ses doctorants étudient les différents styles d'interactions entre les diffuseurs de réalité virtuelle et leur public. Il dit vouloir utiliser la subvention de Meta pour trouver des moyens d’améliorer la technologie de la réalité virtuelle et de la rendre plus immersive.

Nous voulons étudier les frustrations et les difficultés que rencontrent les diffuseurs et les spectateurs de réalité virtuelle afin de faciliter cette communication, dit-il.

La réalité augmentée spatiale

Le chercheur Daniel Vogel, quant à lui, utilise des projections, qu’on appelle la réalité augmentée spatiale (RAS).

Imaginez que vous avez des matériaux de construction spéciaux, comme de la peinture ou de la tapisserie composée de pixels, explique-t-il. Avec cela, tout est capable d’afficher des informations, même les murs, le sol, les tasses.

Le chercheur et ses étudiants utilisent des projecteurs spécialisés, des caméras et des logiciels calibrés pour faire ces projections. L’infrastructure nécessaire a été développée dans le cadre d’une subvention précédente que M. Vogel avait obtenue.

Grâce à cette nouvelle subvention de Meta, il pourra tester différents scénarios et acheter plus d’équipement.

Le chercheur Daniel Vogel et ses étudiants utilisent des projecteurs spécialisés comme celui-ci dans leurs recherches. Photo : CBC/Carmen Groleau

Selon le professeur Vogel, la subvention sans restriction de Meta témoigne de la valeur du talent canadien et donne la possibilité à Meta d’essayer de nouvelles idées.

La subvention leur permet également d’expérimenter indirectement certaines idées - comme celle dans mon laboratoire - qui n’ont peut-être pas de viabilité commerciale à court terme , indique-t-il.

Les chercheurs Daniel Vogel et Jian Zhao affirment que le développement du métavers est à ses débuts et que le chemin sera semé d’embûches. Mais c’est que leurs recherches pourront avoir un impact.

Notre rôle en tant que chercheurs est d’essayer différentes choses et de penser à certains problèmes que nous pourrions rencontrer dans ce nouveau type de technologie, explique M. Vogel. Notre but est de travailler à résoudre ces problèmes dès maintenant.

Avec les informations de CBC News