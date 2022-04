Vigilance dans les fermes, où l’on craint l’apparition de la grippe aviaire

En entrevue à D’abord l’info, sur RDI, Jean-Pierre Vaillancourt, professeur à la faculté de médecine vétérinaire à l’Université de Montréal explique que tout mouvement près d’un site de production avicole peut amener une contamination .

On a des oiseaux migrateurs qui ont contaminé l’environnement et les oiseaux du Québec, dit-il.

Ce n’est pas le moment de visiter les fermes, juge le spécialiste.

« On peut avec nos souliers par exemple déplacer le virus vers une autre ferme, un autre site, une basse-cour. » — Une citation de Jean-Pierre Vaillancourt, professeur à la faculté de médecine vétérinaire à l’Université de Montréal

Plusieurs pays sont touchés par les éclosions de la grippe aviaire en ce moment, mais il faut remonter à 2015 pour mieux comprendre ce virus, souligne M. Vaillancourt.

C’est à ce moment-là que l’on a commencé à remarquer qu’il y avait des changements dans les sites de nidification.

Les changements climatiques et les écosystèmes qui s’entrechoquent sont parmi les facteurs qui ont favorisé l’émergence de nouvelles souches de virus de grippe aviaire .

Le H5N1 fait partie de ces nouvelles souches. Cette souche est hautement pathogène et mortelle dans la plupart des cas.

On la trouve à la grandeur de l’Europe, où l’on compte des milliers de foyers de contamination , rappelle Jean-Pierre Vaillancourt.

C’est une maladie très contagieuse causée par des virus s’attaquant aux voies respiratoires et dont les caractéristiques génétiques évoluent rapidement.

Euthanasier les animaux demeure pour l'heure la meilleure solution.

Si on ne veut pas vivre avec le virus, on doit éliminer toute source de propagation. Si on a des oiseaux sur le même site, on doit les éliminer malheureusement , explique M. Vaillancourt.

Présentement, ce virus ne contamine pas l’être humain ou du moins, c’est très peu probable. Il y a un cas d’infection rapporté dans la littérature, mais la personne contaminée n'aurait pas été malade, rassure Jean-Pierre Vaillancourt.