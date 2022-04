Myriam Cournoyer candidate conservatrice dans Drummond-Bois-Francs

Selon un communiqué publié par le parti, la candidate a récolté 146 voix, soit 67 % des votes, contre 74 voix pour son adversaire, Kim Beaudoin. 220 membres du parti dans la circonscription ont voté hier, indiquent les conservateurs provinciaux.

Myriam Cournoyer a œuvré dans le domaine de l’industrie du film au cours de sa carrière. Elle est maintenant travailleuse autonome en design. Elle avait annoncé son intention de se présenter pour le parti le 7 mars dernier.

Une candidate ou une députée pour moi, c’est comme un chef d’orchestre. Aucune symphonie ne peut être jouée sans ses musiciens et pour moi mes musiciens, c’est vous autres [les membres du parti]. On doit former une équipe forte et unie, c’est comme ça qu’on va mener le Parti conservateur du Québec à la victoire le 3 octobre prochain , peut-on lire dans le communiqué.

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, était présent à l'événement.