L’eau du lac Saint-Jean sous la loupe des experts

Les résultats démontrent que la qualité de l'eau est somme toute bonne, mais qu'il faut quand même s'en préoccuper pour prévenir la détérioration de ce joyau régional.

Dix stations d’échantillonnage ont été réparties dans l’ensemble du lac.

Des gens ont effectué des prélèvements trois fois durant la saison, en plus de réaliser des tests de transparence. Les résultats permettent aujourd'hui de connaître l'eutrophisation du lac, c'est-à-dire, son niveau de vieillissement.

Naturellement, un lac, il va vieillir, car il va recevoir des nutriments dans son eau pour alimenter les organismes qui vivent dans le lac, les plantes aquatiques, les algues qui vont se multiplier. À cause des activités humaines, l'apport qu'on va amener en nutriments, en phosphore, par exemple, qui va augmenter et ça va accélérer ce processus , explique la directrice générale d’Organisme de bassin versant OBV Lac-Saint-Jean, Anne Malamoud.

Actuellement, le lac se trouve au début du stade de vieillissement.

La qualité est quand même bonne et on est au début du vieillissement prématuré. On est dans les premiers signes. On peut voir un peu moins de transparence de l'eau, un peu plus de plantes aquatiques des sédiments qui s'accumulent dans le fond donc on parle d'envasement. On peut voir aussi un petit manque d'oxygénation ce qui peut créer un début d'impact sur les poissons. [...] Les algues bleu vert qui sont fréquentes chaque année, on les revoit il y en a un peu partout autour du lac Saint-Jean, mais ça aussi c'est un signe , indique le coordonnateur du plan directeur de l’eau, Mathieu Laroche.

La revégétalisation des bandes riveraines figure parmi les solutions à privilégier.

On est rendu à près d'une centaine de milliers de mètres linéaires le long des cours d'eau qui ont été revégétalisés. Ça peut paraître beaucoup, mais je pense qu'il pourrait y en avoir au moins 10 fois plus au Lac-Saint-Jean , estime le biologiste Louis Mailloux.

Cet été, différents partenaires procéderont à d'autres échantillonnages. Ce sera la deuxième année de prélèvements de ce programme qui dure six ans.

D’après le reportage de Laurie Gobeil