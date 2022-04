Le dernier glacier du Grand Vancouver est sur le point de disparaître

Or, ce glacier pourrait disparaître d’ici 2050 si rien n'est fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, estime Dave Dunkley, un géoscientifique de Metro Vancouver qui étudie ce champ de glace éternelle depuis près de 17 ans.

« Il fond juste là, sur place, comme un glaçon géant. » — Une citation de Dave Dunkley, géoscientifique

Selon lui, le glacier Coquitlam semble avoir reculé de 720 m depuis environ 150 ans, ce qui représente 4 à 5 m par an. Et s'il est le dernier dans la région du Grand Vancouver, c'est parce qu'il est niché dans un creux.

Il est entouré par un rocher sur les côtés sud, est et ouest. Il ne reçoit pas beaucoup de lumière directe du soleil , explique Dave Dunkley.

Et maintenant, il est juste posé là dans cette petite cuvette, sans avancer ni reculer , déplore-t-il.

Quant à savoir le volume d’eau que le glacier a perdu, Dave Dunkley explique ne pas avoir encore été en mesure de le quantifier. Toutefois, celui qui se rend près du glacier environ tous les deux ans dit pouvoir constater une perte de volume en comparant une photo de 2006 à une autre plus récente.

Le glacier Coquitlam en 2006. Photo : Metro Vancouver

Une image vaut 1000 mots , dit Dave Dunkley qui ajoute que comparer ces deux photos nous en dit beaucoup sur les changements climatiques et notamment le recul du champ de glace éternelle de Coquitlam.

« C'est assez dramatique et ça n'arrive pas qu'ici. Cela se passe dans la région de Whistler, dans les montagnes Garibaldi ou dans les Rocheuses. Partout dans le monde, les glaciers disparaissent rapidement. » — Une citation de Dave Dunkley, géoscientifique

La faute aux gaz à effet de serre

Selon le Dr Brian Menounos, professeur à l'Université du Nord de la Colombie-Britannique, l’on assiste, entre autres, à une perte accélérée des glaciers dans la province et dans d'autres régions montagneuses de la planète en raison des émissions de gaz à effet de serre provenant de la consommation de combustibles fossiles.

Lorsque nous introduisons plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, nous obtenons une augmentation de la température de l'air à la surface. Et donc cette réponse thermique ajoute de l'énergie supplémentaire pour faire fondre ces glaciers pendant la saison estivale , explique le Dr Menounous qui est également titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l'évolution des glaciers.

Un autre facteur de la fonte des glaciers est les phénomènes météorologiques liés aux changements climatiques, dont le dôme de chaleur connu l'an dernier dans la province, explique le Dr Menounos. Il ajoute que la complexité et l'effet composé des feux de forêt ont également un impact néfaste sur les glaciers.

Nous avons des années où les feux de forêt sont très mauvais. Et ces feux peuvent assombrir les surfaces de neige et de glace, augmentant ainsi la quantité d'énergie absorbée par ces surfaces à partir du soleil.

Une vapeur difficile à inverser

Il existe une solution pour réparer nos glaciers. C'est la réduction rapide et collective des émissions de gaz à effet de serre , affirme le Dr Menounos. Cependant, il nuance son propos et prévient que cela ne permettra pas d'inverser la vapeur car les glaciers ont ce que l'on appelle un temps de réponse .

« Même si nous le faisions demain, nous constaterions que beaucoup de nos glaciers, nos plus grands glaciers, continueraient à perdre de la masse. Simplement parce qu'ils s'intègrent ou répondent au climat de ces dernières décennies. » — Une citation de Dr Brian Menounos, Université du Nord de la Colombie-Britannique

Le Dr Menounos affirme donc que les plus petits champs de glace éternelle comme le glacier Coquitlam vont disparaître. Une situation regrettable selon le professeur qui souligne que ces glaciers sont pour la plupart d'importantes sources d'eau pour les réservoirs.

Dave Dunkley raconte pour sa part qu'il y a assez d'eau dans le réservoir Coquitlam pour les 100 années à venir. Il suggère cependant à la population de changer, entre autres, les habitudes de consommation d'eau et l'utiliser à bon escient.

Particulièrement en été, plus le réservoir est haut, plus nous pouvons mettre de l'eau en aval pour la vie aquatique comme le saumon et autres. Il y a donc des raisons d'économiser l'eau , raconte-t-il.

Et Dave Dunkley se dit optimiste.