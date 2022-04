Guerre en Ukraine : des Ukrainiens du Canada remercient la Pologne pour l’aide

Des cadeaux et des lettres officielles ont été remis à l’ambassade de Pologne à Ottawa, jeudi. Les Ukrainiens ont également amené des pancartes en plus de chanter des chansons aux côtés de dignitaires polonais, dont le chargé d’affaires Krzysztof Lewandowski.

C'était une occasion absolument unique de rencontrer les représentants des associations et organisations ukrainiennes et de la communauté ukrainienne ici , a-t-il mentionné.

La frontière commune de la Pologne et de l'Ukraine est devenue une route clé pour les fournitures entrant dans le pays et les personnes en sortant. Plus de la moitié des quelque 3 millions de réfugiés ukrainiens se sont réfugiés en Pologne.

Des membres de la communauté ukrainienne et du personnel de l'ambassade de Pologne chantent ensemble les hymnes nationaux. Photo : CBC

Jeudi, la ministre canadienne de la Défense, Anita Anand, a déclaré que des membres des forces armées seraient déployés en Pologne  (Nouvelle fenêtre) pour aider les Ukrainiens qui fuient la guerre.

La ministre a autorisé jusqu'à 150 soldats à se joindre à la mission, mais seulement une centaine seront déployés pour l'instant. Ils aideront au traitement des réfugiés et fourniront des services de soutien médical.

Nykolai Bilaniuk, membre de la communauté ukrainienne locale, a mentionné que son pays natal est en mesure de se défendre en vertu du soutien des autres pays.

La Pologne a été l'un des principaux pays à aider l'Ukraine , a-t-il dit, visiblement très reconnaissant.

Un soldat polonais transporte un enfant en compagnie de réfugiés ukrainiens qui traversent la frontière polonaise à Medyka (archives). Photo : Reuters / HANNAH MCKAY

Cracovie, la deuxième plus grande ville de la Pologne avec environ 800 000 habitants, s'est rapidement transformée en une ville de près d'un million d'habitants après l'arrivée de quelque 150 000 Ukrainiens déplacés.

Le gouvernement polonais a donc demandé de l'aide pour faire face à l'afflux de réfugiés.

Nous accueillons ces personnes, nous essayons de leur donner un bon avenir. Ils sont les bienvenus pour rester et nous soutiendrons toujours leurs besoins et eux , a déclaré Krzysztof Lewandowski.

La Pologne a toujours soutenu l'Ukraine et sa liberté de choix.

Nykolai Bilaniuk a expliqué que l'Ukraine essaie de faire partie du monde occidental, et que la Pologne a été un champion de cette cause.

« La Pologne a été ce pays qui a fait plus que tout autre, en termes de logistique et d'acceptation des réfugiés. » — Une citation de Nykolai Bilaniuk, membre de la communauté ukrainienne à Ottawa

Elle est donc cruciale pour la survie de l'Ukraine à ce stade, et donc nous, en tant que communauté, nous voulions montrer notre gratitude à la Pologne.

Avec les informations de David Fraser, CBC