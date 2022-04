Les acériculteurs gaspésiens et bas-laurentiens ne s'attendent pas à une saison des sucres historique en raison du début tardif des coulées, mais la première moitié du mois d'avril s'avère tout de même satisfaisante dans les érablières.

Depuis sept ou huit jours, on a eu de belles coulées avec un taux de sucre dans l’eau assez élevé , explique le président des Producteurs et productrices acéricoles du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, Justin Plourde.

Ça nous permet de rattraper le retard accumulé en mars parce que les coulées ont été assez timides , ajoute-t-il.

Heureusement, le temps froid qui perdure permet de maintenir la qualité de l’eau d’érable et d’éviter que le goût du sirop d’érable devienne corsé trop rapidement.

Présentement, on est capable de produire un sirop de qualité parce qu’on a des températures un peu plus froides que la moyenne , affirme Justin Plourde, lui-même acériculteur au Témiscouata.

La première moitié de la saison est aussi satisfaisante en ce qui concerne le volume d'or blond produit.

« Ça ne sera peut-être pas une saison record, mais si la tendance se maintient ça devrait être une bonne saison. Actuellement, on est dans la bonne moyenne. » — Une citation de Justin Plourde, président des Producteurs et productrices acéricoles, Bas-Saint-Laurent et Gaspésie

Justin Plourde, président des Producteurs et productrices acéricoles pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, exploite une érablière de 28 000 entailles à Rivière-Bleue. Photo : Gracieuseté de Justin Plourde

De son côté, le propriétaire de La maison de l'érable de Cascapédia–Saint-Jules qualifie la saison des sucres 2022 d'ordinaire .

Par rapport à ma production de l’an dernier, j’ai une quarantaine de barils de retard, mais l’an passé on avait terminé le 19 avril , explique Jeannot Leblanc.

Jeannot Leblanc est propriétaire de l'érablière La maison de l'érable de Cascapédia-Saint-Jules depuis 2015. Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

Ce n'est que le 28 mars que le propriétaire a commencé à bouillir l'eau d'érable provenant des 12 500 entailles.

On a fait du sirop d’assez bonne qualité, mais moindre que l’an dernier , poursuit M. Leblanc. Plus on commence tard en mars, moins la qualité est bonne globalement.

Une saison loin d'être terminée

Bien que la récolte d’eau d’érable soit déjà terminée dans le sud de la province, il en va autrement dans l'Est-du-Québec. Selon Justin Plourde, les érables gaspésiens et bas-laurentiens pourraient encore couler pour deux, voire trois semaines si Dame nature coopère.

Habituellement, dans la région, on se rend facilement dans les premières journées de mai et cette année, si la tendance se maintient avec le froid, le gel la nuit, la pluie, on peut facilement se rendre au 5-6-7 mai , croit le président de l'association régionale des acériculteurs.

Le temps froid permet de produire un sirop ayant un goût plus doux. Plus le temps se réchauffe, plus le goût du sirop devient corsé. Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

L’an dernier, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie ont enregistré le meilleur taux de rendement de la province, avec une production de 3,32 livres de sirop par entaille.

En 2021, les acériculteurs québécois ont produit 133 millions de livres de sirop, une baisse de 25 % par rapport à l'année record de 2020.