Les tirs de l’armée pakistanaise sur l’Afghanistan ont fait 47 morts

Les tirs de l'armée pakistanaise contre l'est de l'Afghanistan samedi ont fait 47 morts, selon un nouveau bilan communiqué dimanche par des responsables afghans.

Quarante-et-un civils, principalement des femmes et des enfants, ont été tués, et 22 ont été blessés dans des raids aériens menés par les forces pakistanaises près de la ligne Durand dans la province de Khost , a déclaré à l'Agence France-Presse AFP Shabir Ahmad Osmani, directeur de l'information et de la culture à Khost.

Deux autres responsables ont confirmé ce bilan à Khost. Un autre responsable afghan avait fait état samedi de 6 morts dans la province de Kunar.

Le gouvernement taliban d'Afghanistan avait mis en garde samedi le Pakistan après ces attaques le long de la frontière.

Nous mettons en œuvre toutes les mesures pour empêcher la répétition [de telles attaques] et demandons que notre souveraineté soit respectée, avait prévenu Kaboul.

« La partie pakistanaise doit savoir que si une guerre éclate, elle ne sera dans l'intérêt d'aucune des parties. » — Une citation de Zabihullah Mujahid, porte-parole du gouvernement afghan

Depuis que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan l'an dernier, les tensions frontalières entre les deux pays se sont accrues, le Pakistan affirmant que des groupes armés, comme le Tehreek-e-Taliban Pakistan, mènent des attaques depuis le sol afghan, à travers une frontière notoirement poreuse.

Les talibans afghans nient abriter des militants pakistanais et dénoncent la clôture qu'Islamabad érige pour sécuriser cette frontière longue de plus de 2000 km, connue comme la ligne Durand, nom hérité de l'époque coloniale.