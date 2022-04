L’importance de parler de réconciliation dans le système scolaire catholique

Tyler Waddilove vient de la Première Nation Munsee-Delaware, située au sud de London, en Ontario. Il travaille comme accompagnateur pour la remise de diplômes aux élèves autochtones, au conseil scolaire catholique de London.

M. Waddilove enseigne aussi aux élèves son mode de vie traditionnel et les traumatismes intergénérationnels causés par les pensionnats pour Autochtones, dont la majorité était gérée par l’Église catholique.

Ce type d’éducation est si important pour l’avenir et nous devons bien enseigner ces sujets dès maintenant, explique-t-il.

« La chose la plus puissante que j’ai vécue est de voir le nombre d’étudiants non autochtones qui veulent en savoir plus sur la culture autochtone. »