Les Foreurs de Val-d’Or doublement vaincus par les Saguenéens de Chicoutimi

Devant leurs partisans réunis au Centre Georges-Vézina, ils ont battu à deux reprises les Foreurs de Val-d'Or, récoltant ainsi quatre précieux points à l'approche des séries éliminatoires.

Vendredi, les Bleus ont ont arraché une victoire de 4 à 3 à leurs adversaires lors d'un match qui s'est déroulé en deux temps.

S'ils ont démarré sur les chapeaux de roue, les Sags ont connu une baisse de régime au bout d'une trentaine de minutes, ce qui leur a attiré les foudres de leur entraîneur-chef.

Pendant 32 ou 33 minutes, on a fait ce qu'on avait à faire. Puis, les Foreurs ont demandé un temps d'arrêt. On dirait que comme on n'a pas l'habitude de gérer une avance de trois buts, on a commencé à s'éparpiller. La gestion de la rondelle était affreuse , a déploré Yanick Jean.

Samedi, les Bleus ont infligé un revers de 6 à 4 à leurs opposants.

Même s'ils sont parvenus à s'imposer, les Sags ont cruellement manqué de discipline.

Yanick Jean avait observé le même problème la veille.

Ça, c'est un aspect que j'ai moins aimé. Généralement, on forme une équipe extrêmement disciplinée. Je n'ai pas eu l'impression que ça a été le cas lors de ces deux matches , a-t-il observé.

Un défi de taille

Les Saguenéens disputeront leur prochain match mardi soir.

Ils feront alors face aux redoutables Remparts de Québec qui trônent au premier rang du classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Les Bleus auront l'avantage de la glace puisque la rencontre se déroulera au Centre Georges-Vézina.

La partie débutera à 19h30.