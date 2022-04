Le Drakkar de Baie-Comeau tente toujours de se tailler une place en série

Ce week-end, le Drakkar n'aura finalement pas réussi à arracher de victoire aux Huskies de Rouyn-Noranda, avec une marque finale de 3 à 2 en faveur de l'équipe de l'Abitibi.

Les Baie-Comois s'accrochent encore à la 16e place au classement général, avec une avance de quatre points sur les Tigres de Victoriaville.

Les séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec LHJMQ débuteront le 5 mai pour 16 des 18 équipes du circuit.

Pour s’y qualifier, les deux prochaines semaines s’annoncent cruciales pour le Drakkar de Baie-Comeau.

Oscillant depuis un moment entre la 15e et la 16e place dans le classement général, l’équipe garde le cap, explique l’entraîneur-chef du Drakkar de Baie-Comeau, Jean-François Grégoire.

Si les séries commençaient demain matin, on serait dedans. C’est de cette façon-là qu'il faut continuer à jouer, de faire les bonnes choses pour être en contrôle lors d’un match , dit Jean-François Grégoire.

Jean-François Grégoire, l’entraîneur-chef du Drakkar de Baie-Comeau (archives). Photo : Ghyslain Bergeron / LHJMQ

Avec la saison régulière qui tire à sa fin, l'entraîneur salue le travail de son équipe. Le Drakkar avait pourtant eu du mal à trouver son rythme de croisière en début de saison.

Ça a pris du temps à se mettre en marche. Évidemment, quand tu as une équipe jeune, c'est des hauts et des bas , admet l'entraîneur.

« Au bout du compte, avec notre intensité et notre engagement, on est considéré comme une équipe qui travaille et qui donne toujours son maximum. » — Une citation de Jean-François Grégoire, entraîneur-chef du Drakkar de Baie-Comeau

Pour sa part, le vétéran et capitaine de l’équipe âgé de 21 ans, Jacob Gaucher, savoure ses derniers moments dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Jacob Gaucher a été nommé capitaine de l'équipe du Drakkar de Baie-Comeau pour la saison 2021-2022. Photo : Gracieuseté : Drakkar de Baie-Comeau

C’est mes derniers moments dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec LHJMQ , c’est sûr que c’est spécial. J’essaye de ne pas trop y penser et de me concentrer sur l’équipe. On a de gros matchs qui s’en viennent. Ça va être spécial de jouer les derniers matchs, ici à Baie-Comeau. Je suis content de le faire avec le Drakkar , raconte le capitaine de l’équipe.

Jacob Gaucher ajoute que de gros matchs s’en viennent et qu’ils seront prêts pour les séries éliminatoires .

Le Drakkar de Baie-Comeau doit se rendre en Nouvelle-Écosse jeudi prochain, le 21 avril, pour affronter les Eagles du Cap-Breton.

Avec les informations de Camille Lacroix-Villeneuve