La tradition de l’eau de Pâques bien en vie au Québec

À Saint-Anselme, dans Bellechasse, près de Québec, ils étaient des dizaines à faire la file à l'aube pour récolter l'eau de source qui selon la croyance a des effets thérapeutiques.

Depuis des siècles, certains croyants se lèvent en pleine nuit le dimanche de Pâques pour récolter de l'eau des ruisseaux, dans l'espoir de guérir les maladies qui les affligent. La croyance veut que les cours d'eau qui coule à longueur d'année soient bénis pendant quelques heures seulement, dans la nuit du dimanche de Pâques. C'est pourquoi il faut la récolter avant le lever du soleil.

Il y a sur les terres d'Alain Laflamme, un agriculteur à la retraite de Saint-Anselme, une source d'eau qui permet à la tradition de survivre depuis 1938.

On dit que cette eau-là à certaines vertus. J'ai fait un peu de lecture et l'été, les gens qui croyaient beaucoup disaient que ça pouvait protéger du vent, des éclairs, du tonnerre. Utilisée à bon escient, je me dis que ça ne peut pas être mauvais. Mais jusqu'à quel point c'est bon? Bien, il suffit d'y croire , fait valoir l'agriculteur.

Des chaudières d'eau de Pâques

Victoria Murray, de Saint-Georges, s'est déplacée à la source de Saint-Anselme.

C'est une tradition, insiste-t-elle. On veut continuer cette tradition-là et l'apporter plus tard à nos enfants.

Mme Murray avait apporté une chaudière pour la remplir d'eau de Pâques. Elle apportera cette eau à d'autres membres de sa famille. C'est une eau spéciale et on l'a gardée pour les occasions spéciales, comme un mariage ou un évènement significatif dans nos vies , explique Mme Murray.

Les bienfaits de l'eau de Pâques n'ont pas été démontrés scientifiquement.

