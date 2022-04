Une bonne saison pour les clubs de motoneigistes de la région

Les motoneigistes ont pu profiter de l'abondance de la neige, malgré les épisodes de froid qui ont frappé la région.

Un froid qui a parfois donné du fil à retordre aux bénévoles du club de Rouyn-Noranda puisqu' il y a eu plus de bris d'équipements que d'habitude.

Cette année, le club local a vu la liste de ses abonnés augmenter pour atteindre 1700 personnes.

Du jamais vu selon le président Daniel Audy qui a aussi remarqué que la région est devenue une destination touristique de choix pour plusieurs motoneigistes de l'extérieur.

Ça a été plus que l'année passée. Beaucoup, beaucoup de touristes les fins de semaine, ça a super bien été. On a même une augmentation de nos membres. Ça a été une très bonne saison. C'est dû aux snowbirds qui ne vont plus dans le sud et qui veulent renouer avec le sport de motoneige. Puis on a beaucoup de jeunes familles au lieu d'avoir une motoneige maintenant, elles en ont deux, ça fait aussi une petite augmentation de membres , a constaté le responsable.

À Val-d'Or, la saison a pris fin au début du mois d'avril.

Le président du club local, Denis Lefebvre, compare cette saison à celle de l'an passé en termes d'achalandage.

Les sentiers ont attiré de nombreux motoneigistes d'ici et de l'extérieur au grand bonheur des commerces de la région.

La saison, ça a très bien été. Cet hiver il y a eu beaucoup de neige et du froid aussi, mais les motoneigistes même s'il fait froid, on est capables de circuler. Les sentiers étaient bien entretenus dans toute la région. Beaucoup d’achalandage du côté des gens du sud de la province et on est bien contents de ça et nos partenaires, les hôteliers sont bien contents aussi , dit-il.

1600 membres ont acheté des cartes du club de Val-d'Or, en hausse d'une centaine par rapport à l'an passé.

Daniel Audy demande par ailleurs aux quadistes de ne pas emprunter les sentiers de motoneige qui sont désormais fermés puisque les droits de passage sont donnés au club motoneigistes. Ne pas embarquer avec des quatre-roues et des quads dans les sentier de motoneige même si c'est tentant, pour ne pas briser les terrains des propriétaires . Il ajoute que chaque année, son club reçoit des plaintes de propriétaires.

Et pour préparer la saison prochaine, le club de Rouyn-Noranda a reçu des subventions pour réaliser trois projets pour réaménager une vingtaine de kilomètres de sentiers.