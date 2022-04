Si vous avez environ 30 ans, vous n’avez peut-être jamais connu ça. Si vous en avez 40 ou 50, il y a fort à parier que ça remonte à la fin de votre adolescence ou dans votre vingtaine.

C’est ce que proposait Jack White, samedi soir, à la Place Bell, à Laval : un concert digne de la vieille école où personne ne pouvait déranger quiconque en lui bouchant la vue en tentant de prendre une photo ou un bout de vidéo. Il est comme ça, Jack. Il respecte les légendes du rock qui ont défriché la voie avant lui et, depuis quelques années, il pousse cette logique à revivre – en partie – ce temps révolu.

Cela dit, est-ce que ça embête à ce point la génération d’aujourd’hui ou ceux qui ne peuvent s’empêcher de consulter leur téléphone intelligent toutes les cinq minutes?

Disons que ç’a donné lieu à quelques moments cocasses et fiévreux à l’entrée de la Place Bell. Certains spectateurs ignoraient visiblement la consigne formelle imposée par White pour ses concerts. Il fallait voir leur tête quand ils ou elles ont glissé leur précieux objet dans des étuis. La peine lue sur leurs visages, je ne vous dis pas…

Il y a aussi eu quelques discussions animées. Le type qui me précédait à l’entrée avait un téléphone intelligent si gros que mon iPhone 6 avait l’air d’une Micra à côté d’un camion 18 roues. En fait, il était tellement gros qu’il ne rentrait pas dans l’étui sécurisé… Si j’ai bien vu, il a fallu retirer le téléphone de son enveloppe protectrice, le glisser dans l’étui sécurisé, et le spectateur a dû garder son protecteur vide dans ses poches. Nous sommes passés près du drame, là.

Le concert avant tout

July Talk lors de leur prestation à Osheaga en 2021 (archives). Photo : evenko / Tim Snow

Le but d’empêcher l’accès aux appareils pour les spectateurs, c’est de les inciter à se concentrer sur le concert. Le risque, c’est que le monde décroche si c’est moche. Jack White a fait un choix inspiré en proposant à July Talk de faire la première partie. Le groupe torontois – avec Peter Dreimanis et Leah Fay – qui nous avait offert un instant de grâce l’an dernier aux retrouvailles d’Osheaga, a profité de l’occasion pour donner sa pleine mesure pendant 50 minutes.

Lui : intense, hyperactif et presque déjanté. Elle : sensuelle, envoûtante et déchaînée. Ils font la paire, ces deux-là. Je n’ai songé à rien d’autre durant l’écoute de la pimpante Picturing Love, de la déchirante Pay For It, de la récente I Am Water et des brûlots rythmiques mâtinés de guitares que sont Beck + Call et Push + Pull.

Jack, en blanc et en bleu

Jack White aime changer la liste de chansons qu'il interprète d'un concert à l'autre. Son vaste catalogue lui permet de le faire. Photo : David James Swanson

L’auteur-compositeur-interprète de Detroit a suivi moins d’une demi-heure plus tard dans le même état d’esprit, quoique dans un jeu de lumières et une production scénique axée sur une autre couleur que celle de son nom de famille.

Le bleu est tendance avec White. Sa récente chevelure, la couleur dans ses clips et celle de son rideau de scène. Presque toutes ses guitares étaient bleues et blanches, l’une d’entre elles, turquoise et blanche. Curiosité : il y avait même une statue de White au fond de la scène. Un futur don pour le musée Grévin à Paris?

White a amorcé sa soirée avec un trio de nouveaux titres de son disque Fear of the Dawn (Taking Me Back, la chanson-titre puis The White Raven), donnant le ton à ce qui allait suivre. Les petites nouvelles ont des structures qui ressemblent à nombre de ses classiques, où la guitare de White est souvent synchronisée avec la batterie qui martèle comme un marteau-piqueur. C’est à ce moment que je me suis dit que j’aurais eu dix fois plus besoin de mes bouchons que de mon téléphone intelligent…

Et pourtant, la Place Bell a tremblé encore plus quand les quelque 5000 spectateurs ont reconnu les premières mesures de Dead Leaves and the Dirty Ground, succès du début des années 2000 des White Stripes, la première – et plus connue – des formations de White depuis plus de 20 ans.

Le répertoire élargi

Nous étions passablement en mode survol de carrière, d’ailleurs. Depuis le début de la tournée il y a près de deux semaines, White alterne d’un soir à l’autre une demi-douzaine de chansons des White Stripes – nous en avons eu huit –, des titres de ses quatre albums en solo, un succès ou une rareté des Raconteurs, et, parfois, une chanson de son troisième groupe, The Dead Weather.

L’Intérêt? On ne sait jamais à quoi s’attendre. Le danger? Sortir du concert en se disant : je n’ai pas eu ma chanson.

White a alterné – un peu – les climats, même si les décibels n’ont jamais baissé. Prestation au piano avec What’s Done is Done, dont la version de concert avait les effluves d’une ballade pop des années 1950, plutôt que la version studio, un tantinet plus folk. Moment de complicité avec We’re Going To Be Friends qu’il chantait naguère avec Meg White.

Love Interruption et ses sonorités à la Led Zeppelin nous amenait plus vers le blues, tandis que la toute nouvelle Hi-De-Ho – un duo avec le rappeur Q-Tip – a amené les seules épices hip-hop de la soirée dans ce spectacle rock and roll ascendant hard rock, dirait-on en astrologie musicale. On voyait Q-Tip sur les écrans durant le segment.

Jack White en prestation à la Place Bell le 16 avril 2022. Photo : David James Swanson

White nous a aussi parlé d’amour avec Love Is Selfish, une récente chanson, et sa reprise de Love Is Blindness, de U2, qu’il a enregistré en 2011. Disons que si la portion de guitare de The Edge s’avère perçante et aérienne, celle de White est plutôt torturée. Rayon raretés, je ne m’attendais pas à Caroline Drama, des Raconteurs, au rappel. C’est le principe des raretés, on ne les voit pas venir.

Un concert de White – peu importe l’époque – sans une poignée de chansons qui déchirent tout sur leur passage, ça n’existe pas. Hier, les gagnantes ont été Over and Over and Over où, on vous le jure, on a entendu la guitare de White hurler de douleur, ainsi que deux autres classiques des White Stripes, The Hardest Button to Button, qui a eu l’air d’un bulldozer sur un chantier de construction à la mi-parcours, et Fell In Love With a Girl, lancée à 200 km/h, qui a tout ravagé au rappel.

Évidemment, Seven Nation Army, qui a clos le concert, est désormais hors-norme. Elle est devenue une chanson de ralliement dans des centaines de stades de soccer ou de football de par le monde.

White a remercié Montréal! encore une fois avant d’entonner le mégatube, lui qui avait salué la population du Québec en début de concert. C’est fascinant. Je n’ai toujours pas entendu un artiste international qui s’est produit à la Place Bell saluer les spectateurs de Laval depuis l’ouverture de l’enceinte.

Seven Nation Army venait tout juste de se terminer dans l’exutoire le plus total quand je suis sorti de l’aréna afin de faire ouvrir l’étui de mon cellulaire, une opération qui a pris deux secondes.

Bilan? Deux textos, trois notifications de messages privés sur Facebook, un message dans ma boîte vocale et six courriels m’attendaient.

Finalement, Jack White a peut-être eu une bonne idée en interdisant les téléphones intelligents à ses concerts. Une prestation façon vieille école de ce calibre, n’importe quand.