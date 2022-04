Des chasseurs craignent une fuite de carburant au Nunavut

Une Ford F-150 modifiée qui a coulé le 23 mars lors d’une expédition internationale dans l’Arctique se trouve dans un territoire de chasse, dénonce l’Association des trappeurs et chasseurs de Spence Bay, à Taloyoak, au Nunavut.

Nous ne sommes pas des fermiers, mais des chasseurs et des trappeurs et nous avons besoin que notre gibier soit propre , explique le gérant de l’association, Jimmy Oleekatalik.

Il qualifie de poignard dans le dos la présence de la camionnette au fond de l’océan.

Le véhicule repose dans un passage de migration fréquenté par les bélugas, les narvals, les phoques, les morses et les ombles chevaliers à 240 kilomètres de Taloyoak.

Il appartient à la Transglobal Car Expedition, qui dit être la première expédition à bord de véhicules à se diriger du plateau continental de l’Amérique du Nord vers le Haut-Arctique. L'expédition comprenait 16 membres venant de Russie, d’Ukraine, des États-Unis, du Canada et d'Islande.

D’après un rapport téléphonique rendu aux autorités du Nunavut, la Ford F-150 AT44 contenait 40 litres de carburant, d’autres fluides et une génératrice auxiliaire.

Le président de l’Association des trappeurs et chasseurs, Joe Ashevak, souligne que les habitants de Taloyoak et de Gjoa Haven sont mécontents .

Ils s’inquiètent que le carburant et les fluides s’échappent dans l’océan et polluent une chaîne alimentaire intégrée à leur mode de vie. Les responsables de l'expédition ont cependant indiqué à Canadian Broadcasting Corporation CBC que les réservoirs de carburant et d’antigel du véhicule semblaient être intacts.

Joe Ashevak souligne que la camionnette n’est pas loin de la surface de l’eau et qu’elle va inévitablement être percutée par des icebergs au printemps ou pendant l’été.

Une des Ford-F150 AT44 qui a disparu sous la glace lors de son retour vers Cambridge Bay, au Nunavut Photo : Instagram/Transglobal Car Expedition

Il rappelle, ainsi que Jimmy Oleekatalik, que si l’expédition avait consulté les habitants de la région qui connaissent le secteur, cet accident ne se serait pas produit.

Emil Grimsson, un membre islandais de l’expédition, exprime son grand regret devant l’accident. Il estime très probable que son équipe vienne récupérer le véhicule.

La décision, qui devrait être prise avant la fin mai, doit prendre en compte les coûts et les risques associés à un tel projet ainsi que le genre de permis qu’il faut obtenir avant de s’y lancer.

Nous ne ferons rien avant la disparition de la glace , dit M. Grimsson.

Dans un courriel, un porte-parole de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) a indiqué que l’agence s’assurait que soient respectées les lois canadiennes, soit la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, et qu’elle vérifiait que les mesures de nettoyage soient mises en place.

elations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada RCAANC pourrait aussi imposer une amende à l’expédition.

D'après les informations de Liny Lamberink