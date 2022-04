L’art pour la paix : des œufs accrochés aux arbres pour soutenir les enfants ukrainiens

Ces œufs font partie de l’initiative Art for Peace Eggstravaganza créée « par des enfants pour les enfants » qui recueille de l'argent pour l'aide d'urgence de l'Ukraine mise en place par le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF).

À des milliers de kilomètres du conflit, des enfants de plusieurs établissements scolaires du Grand Vancouver ont ainsi pris part à l'initiative afin de soutenir le peuple ukrainien, explique Ellen Vaillancourt Obiedzińska.

Ils étaient tellement enthousiastes de faire quelque chose qui a un sens. Ils savent très bien ce qu’il se passe [en Ukraine] , soutient celle qui est d’origine ukrainienne et polonaise, et derrière l'initiative.

« Ces enfants [ukrainiens] ne peuvent pas aller à l’école. Ils ont perdu leur maison. Leurs papas et leurs oncles sont partis à la guerre. Ici, on a beaucoup de libertés, il faut qu’on fasse quelque chose. » — Une citation de Ellen Vaillancourt Obiedzińska, instigratrice principale, Art for Peace Eggstravaganza

Ellen Vaillancourt Obiedzińska a voulu donner aux enfants canadiens une occasion de s'impliquer pour aider les petits ukrainiens. Photo : Radio-Canada / Chloé Dioré de Périgny

Les œufs décorés, une tradition

L’art est une langue universelle qui rassemble les peuples, dit Ellen Vaillancourt Obiedzińska. Cette initiative est une tradition qu’elle a voulu mettre à contribution.

D’habitude, dit-elle, je fais une installation comme ça avec des œufs dans l’arbre dans mon boulevard, juste devant la maison. Je pensais que ce serait une bonne idée [de faire pareil] pour lever des fonds.

En regardant les informations, l’invasion de l’Ukraine, je me demande ce que je peux faire. J’aimerais bien faire quelque chose de plus grand , ajoute Ellen Vaillancourt Obiedzińska.

Tout ce que les gens peuvent faire, peu importe si c’est de petites initiatives, ça peut aider. Ce qui arrive en Ukraine arrive aussi ailleurs dans le monde et c’est tragique , renchérit Patricia Hogarth, qui est venue aider à installer des œufs aux arbres samedi.

En plus de ceux décorés par les enfants, des oeufs traditionnels ukrainiens ont été accrochés aux arbres. Photo : Radio-Canada / Chloé Dioré de Périgny

Les œufs ukrainiens sont beaux et très sophistiqués, les enfants s’en sont inspirés pour créer toutes ces belles couleurs et de beaux motifs , se réjouit-elle.

Ce sont les enfants qui vont nous mener dans une autre partie du monde, quand nous, les personnes plus âgées, on ne sera plus ici. C’est tellement beau de voir leurs idées et ce qu’ils veulent faire , soutient-elle.

L’exposition se déroulera jusqu’au 30 avril sur la place šxw ƛ̓ən əq Xwtl'e7én ḵ, devant le Musée des beaux-arts de Vancouver.

Les visiteurs trouveront sur place un code QR qui leur permettra de soutenir la cause des enfants ukrainiens ou contribuer directement sur la plateforme de l'Fonds des Nations unies pour l'enfance UNICEF .

Une veillée à la bougie sera également organisée sur place samedi soir en soutien au peuple ukrainien.