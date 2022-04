La nouvelle vie de 4 femmes réfugiées ukrainiennes réunies à Kemptville

À Kemptville, 4 femmes qui ont fui l’horreur de la guerre en Ukraine, et qui vivaient assez près les unes des autres, sont maintenant réunies et apprennent à tisser des liens avec leur nouvelle famille d’accueil.

Si pour certains réfugiés, il s'agit de trouver rapidement un sentiment de sécurité, pour d'autres, il s'agit surtout de se créer une famille. À environ 40 minutes au sud d’Ottawa, Lena, Vika, Natasha ainsi que Katya et son fils Dima apprivoisent leur nouvelle vie.

Les quatre femmes vivaient dans le même quartier à Odessa en Ukraine. La guerre les a forcées à fuir, mais ne les a pas séparées pour autant.

Grâce à Stephanie Gilmer et Richinda Bates, deux amies de Kemptville, elles sont à nouveau réunies dans deux familles d'accueil, à proximité l’une de l’autre

Richinda Bates, de Kemptville, a ouvert sa porte à des réfugiées ukrainiennes. Photo : Radio-Canada

« Elles vivaient ensemble avant. Elles forment comme une petite famille. Stephanie et moi sommes aussi comme une famille. Alors, amener les filles ici, toutes ensemble, c’est comme agrandir notre famille », explique Richinda Bates, devenue hôte.

Un accueil chaleureux pour apaiser une douleur vive

L'accueil est chaleureux, mais la douleur est toujours vive confie Lena, l’une des réfugiées. Les horreurs dont elle a été témoin sont difficiles à oublier, dit-elle.

Lena (à gauche), une réfugiée ukrainienne apprivoise sa nouvelle vie dans sa famille d'accueil à Kemptville. Photo : Radio-Canada

Je n’ai jamais ressenti autant de haine auparavant [...] Notre vie est divisée entre l’avant et l’après. Nous avons laissé là-bas tout ce que nous avions. Le travail, les amis, la maison, les animaux. Tout. , raconte la femme d’une voix pourtant calme et posée.

Stephanie Gilmer a aussi ouvert sa porte à celles qui portent maintenant les marques de cette guerre en Ukraine.

Stephanie Gilmer, de Kemptville, a aussi accueille des réfugiées ukrainiennes chez elle. Photo : Radio-Canada

« Il y a eu beaucoup de larmes dans la maison. Quand on voit ce qu’il se passe, il y a de la colère, de la tristesse, du chagrin et beaucoup d'émotions », partage Mme Gilmer en parlant de l’intégration des nouveaux membres de la famille.

Même à des milliers de kilomètres et dans un foyer confortable et rempli d’amour, impossible pour Lena d’ignorer le drame qui se déroule dans son pays d’origine.

« Nous tentons de construire une nouvelle vie et les gens qui nous entourent nous aident beaucoup, mais en lisant les nouvelles, nous ne pouvons pas être tranquilles », dit-elle.

Des petits rayons de soleil

Stephanie Gilmer, elle, réalise que la guérison de ces femmes réfugiées sera longue.

Bien qu'elles soient en sécurité, ici au Canada, elles ont laissé derrière elles des amis et des membres de leur famille qui sont toujours dans une situation dangereuse. Même dans le cas de personnes qu’elles ne connaissent pas, qui ont été violées, blessées et tuées, c’est une situation terrible et c’est une chose très difficile à assimiler , souligne-t-elle.

Une guérison longue, mais pas impossible, croit Richinda Bates devant leur résilience.

« Elles ont traversé tant de choses et pourtant leur cœur est énorme. Leur sourire est grand. Ce sont comme de petits rayons de soleil », dit-elle.

Avec les informations de Rebecca Kwan