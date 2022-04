Inflation et hausse du taux directeur : à quoi les Canadiens doivent-ils s’attendre?

La Banque du Canada a augmenté son taux directeur d’un demi-point de pourcentage cette semaine, le faisant passer de 0,5 à 1 %. Il s’agissait de la première hausse d’une telle ampleur en plus de 20 ans et les Canadiens devront s’y faire, affirment certains spécialistes.

L’économie peut supporter des taux d’intérêt plus élevés et elle en a besoin , a noté le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem.

Le plus haut responsable de la politique monétaire au pays s’inquiète de la généralisation des pressions sur les prix au Canada , alimentée entre autres par la guerre en Ukraine. Et pour cause : le pouvoir d’achat des Canadiens est frappé de plein fouet. Le rythme annuel de l’inflation s’élevait à 5,7 % en février. Le prix du panier d’épicerie à lui seul a augmenté de 7,4 %. Le prix de l’essence a bondi de 48 % en un an.

Se loger à coût plus élevé

C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre l’augmentation du taux directeur et celles à venir, car l’objectif de la Banque est de maintenir l’inflation à 2 %. En augmentant son taux directeur, elle envoie un signal aux institutions financières de majorer leurs taux d’intérêts, ce qui décourage les emprunts et les dépenses.

Supposons une hypothèque de 500 000 $ sur 25 ans avec taux fixe, une hausse de 50 points de base implique une hausse mensuelle du paiement hypothécaire de 125 $ , illustre le professeur d’économie à l’Université d’Ottawa Serge Coulombe, invité à l'émission Les faits d'abord. Ça, c’est pour la hausse de 50 points de base. Mais on doit s’attendre à ce que la hausse dans le courant de l’année soit d’au moins 2 points de pourcentage, ce qui implique une hausse des paiements hypothécaires de 500 dollars.

C’est une ponction importante dans le budget de ménages qui ont emprunté pour s’acheter une maison récemment, souvent à des prix très élevés , ajoute-t-il, notant que la majorité des hypothèques contractées par les premiers acheteurs sont d’au moins 500 000 $, le prix moyen d'une maison au Canada étant nettement supérieur.

Le prix moyen d'une maison au Canada a atteint le sommet de 748 450 $ en janvier dernier. Photo : Radio-Canada

Pour l’économiste, cet exemple illustre toute la difficulté de contrer les pressions inflationnistes. C’est difficile de lutter contre l’inflation et d'être populaire parce que ça implique de resserrer les conditions de crédit pour les ménages et les entreprises. C’est pour ça que l'on ne confie pas cette tâche aux politiciens qui doivent être réélus .

Payer de plus en plus pour s’alimenter

Et ces pressions inflationnistes ne sont pas près de s’estomper. Sylvain Charlebois, professeur en distribution et politiques agroalimentaires à l’Université Dalhousie, s’attend à voir l’abordabilité alimentaire devenir un enjeu de taille au cours de la prochaine année.

L’expert souligne qu’historiquement, le taux d’inflation alimentaire canadien, évalué à 7,4 % en février, finit toujours par rattraper celui du voisin américain, actuellement de 8,8 %. Les choses se corsent de plus en plus [...] on s’attend à ce que le taux d’inflation alimentaire dépasse même le 9 % au cours des prochains mois. Ce sera difficile pour les ménages qui n’ont pas nécessairement les moyens d’absorber ce genre de hausse.

La guerre entre la Russie et l’Ukraine, deux des principaux exportateurs mondiaux de céréales, se révèle particulièrement perturbatrice pour le prix des denrées.

L'Ukraine et la Russie figurent parmi les cinq premiers exportateurs mondiaux de blé et de maïs. Ensemble, les deux pays fournissent 30 % du blé et 20 % du maïs aux marchés mondiaux. Photo : afp via getty images / SERGEI SUPINSKY

Le professeur Charlebois donne en exemple l’Allemagne, très dépendante de produits alimentaires ukrainiens, où les détaillants alimentaires ont prévenu qu’ils augmenteraient leur prix de 20 à 50 % d’ici la fin de l’été.

Il s’inquiète également de l’impact d’une décision prise cette semaine à Washington visant à diminuer le prix de l’essence. Le président Biden a annoncé l’allègement de restrictions quant à la vente d’un carburant incorporant 15 % d'éthanol, le E15.

On va encore sacrifier beaucoup plus de maïs de la filière agroalimentaire à la filière énergétique, ce qui va diminuer la quantité de grains sur les marchés , observe-t-il. Le prix des denrées risque d’augmenter encore plus au cours des prochains mois.

La hausse des coûts fait mal aux manufacturiers

Les ménages ne sont pas les seuls affectés par l’inflation.

La présidente-directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ), Véronique Proulx, rappelle que les entreprises de la province sont confrontées depuis deux ans à une difficulté d’accès aux matières premières en raison d’une série de perturbations.

La grève au port de Montréal, les blocus ferroviaires, les usines qui ont fermées en lien avec la pandémie, le paquebot pris dans le canal de Suez [...] tous ces événements se sont additionnés pour mettre beaucoup de pression sur nos manufacturiers .

Véronique Proulx cite la hausse du prix du transport des matières premières comme l’une des principales conséquences de ces perturbations.

Depuis deux ans, il y a une hausse du prix du conteneur, du transport par bateau, de l'essence également – on le sait on fait beaucoup de transport par camion vers les États-Unis – il y a une pression incroyable sur le modèle d’affaires de nos manufacturiers liés à cette hausse des coûts. Dans ce contexte, certaines entreprises n'auraient-elles pas avantage à rapatrier une partie de leur production ?

Ce n’est pas si simple, selon la présidente-directrice générale PDG de Manufacturiers et Exportateurs du Québec MEQ .

Certaines entreprises considèrent ramener de la production de la Chine au Québec ou au Canada compte tenu des coûts de transport et de toutes les difficultés qu’ils ont eues ces dernières années. Mais en même temps, le plus grand défi à tout ça est la pénurie de main-d'œuvre. On a déjà de la difficulté à produire ce qu’on a à produire parce qu’on n'a pas les travailleurs dont on a besoin. Si en plus on pense ramener davantage de production ici, comment est-ce qu’on va faire ?

La PDG de Manufacturiers et Exportateurs du Québec affirme que 30 000 postes sont à combler dans le secteur manufacturier. Photo : Radio-Canada

Refroidir l’économie?

S’il estime qu’une certaine relocalisation de la production au pays est plausible à long terme en raison des problèmes d’approvisionnement rencontrés par les manufacturiers, Serge Coulombe est d’avis que le contrôle de l’inflation demeure l’enjeu pressant à court terme, parce que les hausses de prix se traduisent par une baisse du niveau de vie des gens .

Les salaires des Canadiens augmentent moins rapidement que l’inflation, une tendance également observée aux États-Unis. Or, la pression pour faire augmenter les salaires pourrait elle-même amener de l’eau au moulin pour l’inflation en augmentant les coûts des entreprises . Une hausse de coût que les entreprises pourraient transférer aux consommateurs en augmentant leurs prix.

Ce qu’il faut à court terme pour calmer le jeu, c’est refroidir l’économie, explique Serge Coulombe. Ce n’est pas facile politiquement parce que ce n’est pas populaire, mais il faut le faire parce qu’on risque de se retrouver dans une situation comme dans les années 80 où est-ce qu’on a dû livrer une guerre contre l’inflation et où est-ce qu’on avait des taux d’intérêt hypothécaires de l’ordre de 15 % annuellement.

Dans ce contexte, Serge Coulombe juge contre-productives certaines mesures budgétaires récemment annoncées par Québec et Ottawa, que ce soit l’envoi d’un chèque de 500 $ à tous les adultes québécois faisant moins de 100 000 $ par année ou la création d’un compte d'épargne libre d’impôt pour aider les Canadiens à s’acheter une première propriété.

Dans le cas du 500 $, on donne de l’argent aux gens, donc on vient encore faire augmenter la demande. Dans le cas de l’aide aux premiers acheteurs au Canada, si elle s’avère efficace, les gens auront plus d’argent pour acheter leur maison et ça va faire augmenter le prix des maisons.