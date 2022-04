Les voyageurs confrontent de longues files d’attente ce week-end

Les habitants de la Colombie-Britannique qui souhaitent encore profiter du long week-end pour voyager doivent s’armer de patience après les longues files d’attente qui se sont profilées aux aéroports, aux gares maritimes et aux postes-frontières vendredi, soulignent les autorités.

De nombreux automobilistes ont ainsi dû attendre plus de deux heures et demie pour avancer l’équivalent d’un pâté de maisons aux postes-frontières menant vers l’État de Washington. Certains ont même expliqué à Canadian Broadcasting Corporation CBC qu’ils allaient rentrer à la maison et partir un autre jour.

Je ne sais pas si ça va m’encourager à reprendre le volant , se désole Jake Hanevelt qui attendait dans sa voiture en direction de Seattle. [Mais] c’est un retour à la normale et j’en suis très content.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) souligne que les attentes sont bien plus longues que d’habitude pour traverser les postes-frontières Peace Arch et Pacific Highway en direction des États-Unis.

Les files d'attente étaient attendues depuis la décision d’Ottawa d’autoriser à partir du 1er avril le droit des voyageurs d’entrer au Canada sans devoir présenter un test négatif à la COVID-19.

Un aéroport achalandé

L’Aéroport international de Vancouver souligne également un nombre de voyageurs inégalé depuis deux ans. Nous avons 46 000 passages quotidiens en moyenne, ce qui représente un signe de reprise très encourageant , explique le porte-parole de l’aéroport, Mike McNaney.

Il est recommandé aux voyageurs de venir à l'aéroport le plus tôt possible.

BC Ferries a souligné dans un tweet que ses traversiers auront un nombre important de voyageurs ce week-end. La société de traversiers doit aussi composer avec une pénurie de personnel en raison notamment de la COVID-19 qui empêche des employés de travailler.

D'après les informations de David P. Ball