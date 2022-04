Hécatombe dans le milieu de l’apiculture en Estrie

À Lac-Mégantic, l'entreprise Miel d'été doré a perdu 140 ruches sur 200, soit près de 150 000 $.

C'est après un hiver d'apparence normale que la propriétaire Tammy-Lyne Comtois-Fortier a découvert les pertes.

« C'est vraiment quand on a ouvert les ruches qu'on a vu qu'il n'y avait plus rien de vivant. Quand ça s'est passé... on a frappé un mur. »