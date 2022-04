L’ambiance était à la fête à l’occasion de la 2e chasse annuelle aux œufs de Pâques, samedi à la ferme Champêtre County de St-Denis.

L’événement était divisé en deux sections, une pour les plus petits et une autre pour les plus grands.

Un groupe suit le guide pour aller à la chasse aux oeufs de Pâques sur le terrain du Champêtre County de St-Denis, en Saskatchewan. Photo : Radio-Canada / Geneviève Patterson

« Les plus grands doivent marcher, aller dans les buissons et le parcours est un peu plus long. Pour les plus jeunes, c’est vraiment un champ où l’on a éparpillé les œufs. C’est un peu plus facile pour eux. » — Une citation de Francine Edmondson, propriétaire de Champêtre County

Outre la chasse aux œufs, les enfants pouvaient également se promener à travers un labyrinthe extérieur. Photo : Radio-Canada / Geneviève Patterson

Francine Edmonson et sa famille sont propriétaires du lieu depuis 1995.

L’an dernier, la première chasse aux œufs a attiré 35 participants. Cette année, 110 personnes se sont inscrites.

Les clients du Champêtre County peuvent aussi observer les animaux ou déguster une assiette de crêpes.

Plusieurs oeufs de Pâques ont été déposés sur le terrain du Champêtre County à St-Denis, en Saskatchewan. Photo : Radio-Canada / Geneviève Patterson

Jamie Milton et ses enfants sont des habitués de Champêtre County.

« Je suis déjà venue à Champêtre County auparavant, pour différents événements. C’est toujours amusant de venir ici avec ses enfants. » — Une citation de Jamie Milton, participante

La chasse aux œufs sera de retour l’an prochain, assure Francine Edmondson.