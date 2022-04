Soutien à l’Ukraine : 2000 $ de pâtisseries vendues en 2 heures à Winnipeg

Une cinquantaine de bénévoles ont participé à la confection des pâtisseries, qui se sont vendues comme des petits pains chauds. En deux heures, les Norwood Flats ont récolté 2000 $.

« C’est très touchant. On se sent impuissants. On veut aider. Il s’agit d’une obligation morale lorsque d’autres souffrent. »