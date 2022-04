À l’aube de son assemblée générale, Envol 91 fournit des explications à ses membres

Dans le document envoyé par courriel le 14 avril, le C.A. s’adresse à ses membres et dit tenter de répondre aux questions soulevées par certains membres, et [vouloir] alimenter la discussion anticipée lors de l’assemblée générale extraordinaire (AGE) fixée à la demande des membres de la radio .

Le 7 mars, une première tentative pour tenir l’assemblée générale extraordinaire AGE demandée par des membres suivie de l’assemblée générale annnuelle AGA avait échoué. La présidente de l’assemblée y avait mis fin peu après le début de la rencontre organisée en mode virtuel, en raison de problèmes techniques. Les deux rencontres reportées ont par la suite été fixées au même soir, soit mardi prochain.

Le comité qui a demandé la tenue de cette assemblée générale extraordinaire AGE n’a pas voulu commenter le communiqué du C.A., mais a indiqué à Radio-Canada qu’il s’attend à ce que les membres posent leurs questions et réagissent lors de l’assemblée générale.

Points abordés dans le communiqué d’Envol : Transparence du conseil d’administration en tant que radio communautaire

Clause de confidentialité, affaires internes

Climat de travail, congé de maladie et départ des animateurs, des chroniqueurs et des bénévoles

Respect des politiques et des règlements administratifs d’Envol 91 FM

Confiance dans le conseil d’administration d’Envol 91 FM

Date de l’assemblée générale annuelle

Un conflit de travail a eu lieu en décembre

La nouvelle directrice générale d’Envol 91 FM, Fatimaty Gueye, est entrée en poste le 2 décembre dernier.

Dans le communiqué, le conseil d’administration dit avoir été informé dès le lendemain d'une situation grave qui a nécessité une intervention immédiate de sa part. Le C.A. dit s’être adressé à chaque partie impliquée pour un rappel des politiques et des attentes de chacun .

Le C.A. soutient qu’ il est important d’avoir un environnement professionnel sain et enrichissant avec des employés et des bénévoles heureux, en santé, et prêts à fournir un contenu de qualité avec un programme qui reflète notre communauté francophone en toute sa diversité .

L’administration explique que le conflit à l’interne avait atteint un point qui nécessitait l’intervention du C.A. sans aucun doute .

Le C.A. précise avoir proposé un processus de médiation aux personnes impliquées dans le conflit.

En janvier, Jean Fontaine, Yan Dallaire et Caroline Touchette, trois employés de la radio communautaire, ont démissionné.

Au moment d’écrire ces lignes, ces derniers n’avaient pas répondu à nos demandes d’entrevue.

Pressions sur les bénévoles

Dans son communiqué, le C.A. soutient que des bénévoles ont subi des pressions de la part de certains membres de la radio afin qu’ils se retirent des activités d’Envol 91 FM.

Aucun bénévole en particulier n’est mentionné dans le document.

Il s’est également avéré par la suite que des commanditaires et partenaires de la Radio avaient également été approchés par certains pour les encourager à prendre part contre la Radio , ajoute le C.A.

Au moment de publier cet article, l’administration d’Envol 91 FM n’avait pas répondu à nos demandes d’entrevue.

Tensions sur les réseaux sociaux

Sur Facebook, le C.A. a fait état, vendredi, des tensions présentes dans la communauté et de commentaires difficiles inscrits sur la page de la radio.

Lucienne Châteauneuf, qui présente sa candidature au C.A. de l’organisme, a dénoncé sur les réseaux sociaux avoir été victime d’intimidation.

À Radio-Canada, elle a dit espérer que les personnes présentes à l’assemblée générale seront respectueuses les unes envers les autres.

Les ressources humaines relèvent de la direction générale

Membre de la radio, Roxane Dupuis est aussi co-créatrice chez O Stratégie, une entreprise qui accompagne des clients, dont des organismes communautaires, dans l’élaboration de leurs stratégies.

Elle croit que la gestion de conflits de travail relève habituellement de la direction générale et non du conseil d’administration.

Si j’avais été à la place de la direction générale d’Envol, j’aurais probablement renseigné le conseil d’administration [à propos du conflit], j’aurais présenté le cas de l’employé [...] À moins d’un questionnement majeur, le conseil d’administration ne s’ingère pas dans les questions de ressources humaines , a-t-elle expliqué.

Elle croit également que le C.A. d’Envol 91 FM a agi correctement en dénonçant l’intimidation sur les réseaux sociaux.

J’ose espérer qu’Envol est capable de recommuniquer ce message à ses membres, que ce n’est pas un comportement souhaitable , explique-t-elle.

Il est maintenant temps pour l’organisme de se tourner vers l’avenir, selon elle.

L’AGA, c’est une opportunité de faire un retour dans le passé. Envol devrait prendre cette opportunité pour faire face à certains défis et rappeler aux membres ce qui s’en vient dans le futur.