Pâques ou pas, les lapins de la plage Jericho font fondre le coeur des Vancouvérois

Beaucoup de gens viennent ici pour voir les lapins , note Hailey, une résidente du quartier.

S’il est tentant de les toucher ou de les nourrir, il est important de se souvenir que ceux-ci peuvent être porteurs de différentes maladies, rappelle la Commission des parcs de Vancouver.

On veut éviter que les gens touchent les lapins ou tout autre animal sauvage parce qu’ils peuvent transporter des puces , explique Jo Fitzgibbons, planificatrice à la Commission des parcs.

Elle ajoute qu’il est important de ne pas nourrir ces animaux non plus. Lorsque les gens donnent de la nourriture aux lapins, cette nourriture fait aussi le bonheur des souris, des rats et d’autres rongeurs qui peuvent notamment être porteurs de hantavirus.

Toute personne qui nourrit des animaux sauvages dans les parcs de Vancouver s’expose à une amende allant jusqu’à 500 $.

Les personnes qui nourrissent les lapins des plages de Vancouver s'exposent à une amende de 500 $. Photo : Radio-Canada

C’est vrai qu’on n’est pas censé les nourrir. Il y a d’ailleurs des panneaux d’avertissement le long du sentier, mais des gens viennent quotidiennement leur porter des carottes et de la laitue , précise Hailey.

Angela James, une autre résidente du quartier qui se rend régulièrement sur la plage avec ses petits-enfants pour voir les lapins, fait le même constat. Les gens aiment les nourrir , note-t-elle.

La réglementation est déficiente et la plupart des gens s’en soucient peu , croit-elle. On en voit qui arrivent carrément avec des sacs de carottes.

Pas nécessairement le meilleur animal de compagnie, dit la SPCA

Selon la Commission des parcs de Vancouver, la plupart des lapins que l’on trouve sur la plage Jericho sont les descendants de lapins domestiques abandonnés.

La commission invite donc les familles à résister à la tentation de se procurer un lapin en chair et en os, à Pâques.

Souvent, des gens vont profiter de Pâques pour s’acheter un lapin en pensant que ce sera un bon animal de compagnie, sans nécessairement penser aux responsabilités qui viennent avec , explique Jo Fitzgibbons. Ils peuvent vivre de 10 à 15 ans.

L'espérance de vie des lapins de la plage de Jericho est courte, notamment en raison de la présence de prédateurs, note la commission des parcs. Photo : Radio-Canada

La directrice des communications de la Société pour la protection contre la cruauté envers les animaux (SPCA) de la Colombie-Britannique, Lorie Chortyk, abonde dans le même sens, ajoutant que ces animaux n’aiment pas être touchés ou cajolés.

Même si elle est consciente du problème que peut poser leur présence, la Ville se retient de les capturer ou de les euthanasier en raison, notamment, de la présence de prédateurs naturels.

Avec les informations de Dominique Lévesque et Courtney Dickson