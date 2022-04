Seulement deux ambulances disponibles pendant cinq heures en Mauricie

Durant un moment, il n'y avait que deux ambulances en service sur le territoire de la ville.

Il s’agit du plus long bris de service depuis des années, selon le vice-président du syndicat de la Coopérative ambulancière de la Mauricie, Richard Fournier. En général, on réussissait à combler par le temps supplémentaire ou des personnes décidaient de finir leur quart de travail plus tard pour aller aider les autres collègues, mais là, on n’est plus capable de faire ça.

Le vice-président craint qu’une demande exceptionnelle ou un trop grand nombre d’appels ne se produise. On ne sera plus capable d’ajouter des véhicules supplémentaires, parce qu’on a de la difficulté à combler nos propres quarts.

De plus en plus fréquent

Au moment d’écrire ces lignes, trois quarts de travail n’avaient toujours pas été comblés pour demain dimanche. Le syndicat estime que des bris de service pourraient devenir plus fréquents.

Le manque de main-d'œuvre, la recrudescence du virus et l’épuisement des travailleurs expliqueraient la situation.

Les ambulanciers sont actuellement en négociation pour le renouvellement de leur convention collective.

Avec les informations de Magalie Masson