En Outaouais, les personnes de 60 ans et plus, maintenant admissibles à la quatrième dose du vaccin contre la COVID-19, répondent présent.

Selon la directrice de la campagne de la vaccination en Outaouais, Nency Héroux, la vaccination de cette tranche de la population se passe très bien .

Cela s'explique, selon elle, en grande partie par le fait que les gens de cet âge sont généralement plus enclins à se faire vacciner.

La directrice de la campagne de vaccination COVID-19 en Outaouais, Nency Héroux Photo : Radio-Canada

[Les personnes de 60 ans et plus] étaient présentes à la première dose de rappel. Ils sont encore présents à la deuxième. Dès que nous avons pu adapter le portail Clic Santé pour que ces groupes-là puissent prendre leur rendez-vous, on a vu vraiment une augmentation de la présence dans nos sites de vaccination, y compris en sans rendez-vous d’ailleurs. [...] C’était un groupe qui était déjà vacciné à 90 % en [première] dose de rappel , rapporte Mme Heroux.

« Plus on avance en âge, plus les gens se sont présentés pour la [première] dose de rappel. » — Une citation de Nency Héroux, directrice de la campagne de la vaccination en Outaouais

Plus de la moitié des moins de 40 ans en Outaouais n'ont pas reçu une première dose de rappel du vaccin contre la COVID-19. Photo : Radio-Canada

Par ailleurs, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais rapporte que le 11 avril dernier, la journée d’ouverture des rendez-vous pour les 60 ans et plus au Québec, 5000 personnes se sont inscrites en Outaouais.

Il y a quelques semaines à peine, on était en dessous de 2000 doses administrées en Outaouais, dans une semaine entière, et cette semaine on va dépasser nettement le 10 000 doses. Alors on voit une accélération de la vaccination qui se passe très rapidement , constate la directrice de la campagne de la vaccination en Outaouais.

Les 30-40 ans à convaincre en Outaouais

Toutefois, la santé publique en Outaouais admet qu’il reste de travail à faire pour inciter la clientèle de 30 ans et 40 ans à recevoir leur dose de rappel du vaccin contre la COVID-19.

Pour les moins de 40 ans, on est en bas du 50 % [qui ont reçu une dose de rappel] et plus on descend en âge, plus ça décline.[...] Les groupes d’âge que nous vaccinons ne sont pas les groupes d’âge que nous avons besoin de convaincre de la plus-value de la vaccination , remarque Mme Héroux.

Le défi des 20-50 ans du côté de l’Ontario

En Ontario, la campagne de vaccination pour la 4e dose des 60 ans et plus est lancée depuis le 7 avril dernier.

Selon le Dr Robert Cushman, médecin hygiéniste intérimaire du bureau de santé de Renfrew, le véritable défi est de convaincre les citoyens âgés de 20 à 50 ans de se faire administrer une troisième dose.

Dr Robert Cushman, médecin hygiéniste intérimaire du bureau de santé de Renfrew en Ontario. Photo : Radio-Canada

Le gros problème pour nous, c’est le nombre de troisièmes doses qui est insuffisant. Pour les personnes de plus de 80 ans, le taux est impressionnant. On dépasse 80 %.C’est très bon. Mais entre 20 ans et 50 ans, c’est vraiment un problème. C’est le tiers des gens qui ont eu une troisième dose , rapporte le Dr Cushman.

« La situation la plus grave en Ontario et au Québec, dernièrement, c’est le manque d’une troisième dose [pour une grande partie de la population] » — Une citation de Dr Robert Cushman, médecin hygiéniste intérimaire du bureau de santé de Renfrew

Le Dr Robert Cushman a rappelé l'importance d'aller chercher ses deux doses de rappel. Pour lui, il ne fait aucun doute qu'elles font la différence lorsqu'une personne contracte le coronavirus, particulièrement pour les plus vulnérables.

Avec les informations de Fiona Collienne et Charles Lalande.