La restauration d’un édifice historique offre un aperçu de la vie d’antan

Nous avons trouvé ces trésors, ces artefacts dans le bâtiment en 2007 alors que nous démolissions l'intérieur , explique David Murray, l'un des architectes travaillant sur le projet.

Le bâtiment historique Pendennis, qui a été un hôtel et une pension de famille, est situé au 9660 avenue Jasper. L’édifice de trois étages a été construit en 1911, mais une partie de sa structure remonte à au moins 1898.

L'édifice Pendennis à Edmonton. Photo : Radio-Canada / Emily Fitzpatrick / CBC

Les 122 artefacts retrouvés offrent un rare aperçu des personnes qui ont séjourné ou habité dans l’édifice.

J'ai travaillé sur de nombreux bâtiments que nous restaurons et souvent, c'est le bâtiment lui-même qui raconte l'histoire , dit David Murray.

Dans ce cas-ci, non seulement nous avons le bâtiment, mais nous avons aussi des mémentos, des souvenirs qui offrent des réflexions sur l’époque.

Une centaine d'objets du quotidien ont été retrouvés. Photo : Radio-Canada / Emily Fitzpatrick / CBC

Pour la plupart, les objets retracent le quotidien de l’époque et incluent des rouges à lèvres, de la crème à raser, des blagues à tabac, des livres, des bouteilles de bière et des tickets-repas, mais il y a aussi des objets plus uniques.

Par exemple, une inscription à la première agence de rencontre d’Edmonton promettant l’amour pour 5 $, des publicités pour des services d'hypnose, du concentré de gingembre jamaïcain, qui était vendu comme médicament, et un dénoyauteur de cerises.

David Murray tient un vieux dénoyauteur de cerises. Photo : Radio-Canada / Emily Fitzpatrick / CBC

Nous avons aussi trouvé une carte de 1903 de l'Ouest canadien avant que l'Alberta ne devienne une province. C’était une carte pour aider les colons à s'orienter au Canada , précise David Murray.

La propriétaire de l'immeuble Pendennis, Lorraine Bodnarek, a été surprise quand elle a appris l’existence de ces objets. Cela donne un aperçu de la vie de l’époque, des personnes qui sont entrées et sorties de l'hôtel , souligne-t-elle.

L'intérieur de l'édifice Pendennis en rénovation. Photo : Radio-Canada / Emily Fitzpatrick / CBC

Je pense que cela nous dit aussi que les gens d'il y a 100 ans étaient aussi traîneux que nous et laissaient des choses derrière eux dans les chambres d'hôtel , ajoute Lorraine Bodnarek.

L'un des objets favoris de David Murray est un carnet de comptabilité datant de 1902 et une carte de visite ayant appartenu à un homme s’appelant William G. Loewe.

L’entrepreneur y recensait les comptes de son entreprise, Liberty Dairy, basée à San Francisco.

David Murray a d’ailleurs trouvé plusieurs liens avec la Californie. Edmonton a vu passer de nombreux chercheurs d'or américains en route vers le Yukon pour tirer profit de la ruée vers l'or du Klondike.

Les artefacts seront exposés dans l’édifice Pendennis.

Avec les informations d'Emily Fitzpatrick