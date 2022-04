Rocheuses : un tronçon de la route 1 fermé pendant un mois

Les automobilistes seront détournés vers le sud à partir de Golden en direction de Radium Hot Springs. Ils pourront ensuite rejoindre la route 1 en traversant le parc national Kootenay.

Les travaux font partie de la quatrième et dernière phase d’un projet qui entend améliorer la route en la faisant passer de deux à quatre voies. S’y ajoutent aussi davantage d’espace pour les cyclistes et des moyens pour réduire les risques d’avalanche et de chutes de rochers.

D’après le gérant du projet, Mike Lorimer, le nouvel itinéraire rallongera d’environ 1 heure et demie le trajet des automobilistes : On sait que cela n’est pas pratique, mais il faut garder en tête que ces travaux permettront d'avoir une route bien plus sécuritaire et fiable.

Les travaux auront lieu à l'est de Golden le long de la route 1. Photo : Get Into BC

Vancouver-Calgary, un trajet plus long

L’Association des camionneurs de la Colombie-Britannique souligne que la route 1 est une artère principale pour faire circuler les marchandises de l’ouest vers l’est et vice-versa.

Dit autrement, explique le président de l’association, Dave Earle, le trajet entre Vancouver et Calgary ne pourra plus être fait en une seule journée. En fin de compte, si cela prend plus de temps pour transporter des marchandises, cela coûtera plus cher , affirme-t-il.

La quatrième phase du projet de construction devrait être terminée à l’hiver 2023-2024.

D'après les informations de Michelle Gomez