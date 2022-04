Éprouvés, mais rassurés après un séjour auprès de leur fille qui a fui la guerre

Enfin arrivés à Rivière-du-Loup, le jour de la veille de Pâques, Danièle Couture et Gilles Gagnon sont éprouvés, mais rassurés.

De voir notre petit-fils... On était vraiment soulagés. L'enfant est en santé, notre fille aussi, témoigne M. Gagnon. Notre objectif à nous, évidemment, ce n'était pas d'aller faire du tourisme, c'était de passer le plus de temps possible avec notre fille et notre petit-fils.

En mars dernier, Laurence Couture Gagnon a accouché du petit Léo à Lviv, en Ukraine, avant de fuir la guerre pour se rendre en Pologne.

La famille louperivoise a été réunie pendant trois semaines en sécurité en Pologne. Photo : Gracieuseté de Gilles Gagnon

Dès leurs premiers jours à Cracovie, les nouveaux grands-parents ont constaté la générosité des Polonais qui prennent en charge l'accueil des réfugiés ukrainiens. Sur place, des organismes s'affairent à distribuer des denrées.

Je ne comprends pas qu'un pays comme ça se soit reviré de bord aussi rapidement que ça, pour prendre soin de ces gens-là, s'étonne Mme Couture. C'étaient des femmes qui arrivaient avec des enfants. [...] Il n'y avait pas de joie. C'était d'une tristesse.

Danièle Couture et Gilles Gagnon ont été touchés par l'entraide dont ils ont été témoins et ont décidé de mettre la main à la pâte, en organisant une campagne de financement destinée à un organisme humanitaire. Près de 14 000 $ ont été amassés de la part de 100 donateurs, principalement du Bas-Saint-Laurent.

Les organismes humanitaires en Pologne sont à l'œuvre pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens. Photo : Gracieuseté de Gilles Gagnon

Défis à l'ambassade canadienne

Pour récupérer le passeport temporaire canadien du petit Léo à Varsovie, la famille a constaté certains ratés de l'ambassade canadienne. L'ambassade, c'est à faire brailler, affirme Mme Couture.

Il pleut dehors. L'ambassade est isolée des services. Il y a une file de, je ne sais pas, 200 personnes, avec des enfants. Ils attendent dehors , poursuit la mère de Laurence Couture Gagnon.

Il y a un tout petit guichet avec une seule personne. Personne dans l'ambassade , renchérit son père. D'un œil de Canadien, on observe le genre de service que les Ukrainiens obtiennent. On est un peu démoralisés. Comment est-ce qu'on va faire pour accueillir ces gens-là si vous n'êtes même pas capables, en Pologne, de leur ouvrir les portes? , se demande-t-il.

Les grands-parents à Cracovie, en Pologne. Photo : Gracieuseté de Gilles Gagnon

Pour le moment, la famille a seulement réussi à obtenir un document temporaire pour le petit Léo. Pour réclamer le passeport permanent de son fils, Laurence Couture Gagnon doit aller le chercher au Canada à l'intérieur de 50 jours. Les grands-parents condamnent cette décision d'Ottawa. Quand il va venir au Canada, il ne va pas venir avec un passeport canadien parce qu'il ne sera plus valide. Cherchez l'erreur , décrie Gilles Gagnon.

Le cabinet du député de Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, indique par courriel qu'il ne possède pas les détails de la décision. Plus d'informations leur seront communiquées dans la prochaine semaine.

En attendant, Laurence Couture Gagné a quitté la Pologne pour se rendre à Bakou, en Azerbaïdjan, le pays d'origine de son conjoint, où elle prévoit rester pendant son congé de maternité.

Quant à Gilles Gagnon et Danièle Couture, à peine de retour au Québec, ils songent déjà à s'envoler vers l'Eurasie pour être une fois de plus réunis avec leur fille et leur petit-fils.