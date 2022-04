Coupe Dodge : le hockey mineur à l’honneur dans l’Est-du-Québec

De jeunes hockeyeurs de partout au Québec sont arrivés dans l'Est-du-Québec cette semaine pour prendre part à la 43e Coupe Dodge. Pour la première fois, les régions de la Gaspésie, du Bas-St-Laurent, de la Côte-Nord et du Saguenay–Lac-Saint-Jean se partagent l'organisation du tournoi.

Elles accueillent des centaines de joueurs de catégories M-11 (atome) à M-18 (midget).

En plus de ces neuf villes de l'Est-du-Québec, six autres villes du Saguenay-Lac-Saint-Jean accueillent des joueurs de différentes catégories. Photo : Radio-Canada / Marianne Vezeau

Le directeur de Hockey Gaspésie-Les Îles, Gabriel Vallée, affirme que les jeunes hockeyeurs attendaient ce moment depuis longtemps.

[Les championnats provinciaux], ça faisait deux ans que ça n’avait pas lieu. On sent que les gens sont excités et très heureux de participer à la Coupe Dodge cette année , dit M. Vallée.

Le directeur de Hockey Gaspésie-Les Îles, Gabriel Vallée (archives). Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Sur la Côte-Nord, le maire de Sept-Îles, Steve Beaupré, considère que ce tournoi est une occasion unique pour les jeunes hockeyeurs de se forger des souvenirs, tant sur la glace qu'à l'extérieur de la patinoire.

Les jeunes hockeyeurs sont heureux d'être de retour, et on le voit par la fougue qu'ils ont sur la glace. Ça me rappelle des souvenirs des années 1980 et du début des années 1990 lorsque moi-même je jouais dans la catégorie Peewee BB. Je suis heureux de voir que toutes les régions sont représentées , raconte M. Beaupré.

Guy Carbonneau est revenu à Sept-Îles pour officier à titre de président d'honneur à la 43e Coupe Dodge (archives). Photo : Radio-Canada / Christian Côté

Par ailleurs, l’ancien joueur de hockey Guy Carbonneau a été nommé président d'honneur de cette 43e Coupe Dodge pour la région de Sept-Îles. Son chandail a été retiré jeudi soir à l’aréna Conrad-Parent.

Dans les trois régions de l'Est-du-Québec, ce sont 133 équipes et 258 matchs de hockey qui seront présentés dans le cadre de l'événement.

Le premier volet de la coupe, avec les équipes féminines, s’est déroulé en Estrie la semaine dernière.

Avec les informations de Laurence Vachon et Perrine Bullant