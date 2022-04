Saisie de drogues sur la route 132 à Chandler

L’opération policière s’est déroulée vers 21 h, sur la route 132, lorsque des agents de la Sûreté du Québec ont intercepté le véhicule de la suspecte.

Plus de 930 comprimés de méthamphétamine, une douzaine de grammes de cocaïne, plus de 300 comprimés de médicaments d’ordonnance et 175 grammes de cannabis ont entre autres été saisis.

La femme, âgée de 27 ans, pourrait faire face à plusieurs accusations en lien avec cette opération policière.

La Sûreté du Québec indique que ce sont des informations reçues du public qui ont mené à son arrestation.